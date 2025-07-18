Демографический кризис: сколько приходится умерших украинцев на одного рожденного

Рождаемость в Украине сократилась в 2,2 раза за 10 лет.

https://glavred.info/ukraine/demograficheskiy-krizis-skolko-prihoditsya-umershih-ukraincev-na-odnogo-rozhdennogo-10682564.html Ссылка скопирована

За первые полгода 2025 года родилось 86 тысяч 795 младенцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

За первые полгода 2025 года родилось 86 тысяч 795 младенцев

За первые полгода в Украине умерло 249 002 человек

В Украине на одного новорожденного приходится трое умерших. За первые полгода в стране родилось более 86 тысяч младенцев, а умерло более 249 тысяч человек. Об этом говорится в новой аналитике на сайте Opendatabot со ссылкой на данные Министерства юстиции.

В частности, за первые полгода 2025 года родилось 86 тысяч 795 младенцев.

видео дня

"Рождаемость в войну стабилизировалась, ведь это почти столько же, как за соответствующий период прошлого года. Тогда за первое полугодие в мир пришло 87 655 маленьких граждан", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что в целом тенденция является неутешительной.

"За 10 лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016, в среднем, в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году - только 14 тыс.", - констатируется в сообщении.

Также сказано, что больше всего младенцев традиционно появляются в Киеве - 9 947 или 12% от общего количества новорожденных. На втором месте Львовщина - 8 282 (10%) малышей. Замыкает тройку лидеров Днепропетровщина - 6 670 (8%).

"В некоторых регионах, несмотря на войну, наблюдается даже небольшой прирост рождаемости. Лидирует Киевщина - +6% за год, на Львовщине +5%, на Волыни +6%", - утверждается в сообщении.

В общем небольшой прирост наблюдается в 7 регионах страны.

В то же время, в регионах, приближенных к линии фронта, ожидаемо на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине - на 11% и на Черниговщине на 10%.

Рождается больше мальчиков - 51%.

При этом, за первые полгода в Украине умерло 249 002 человек.

"Сейчас на новорожденного приходится трое умерших. Этот показатель неизменен в течение последних 5 лет. Таким образом население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно", - сказано в сообщении.

В этой связи, к сравнению, в 2016 году на 1 малыша приходилось 2 умерших.

По имеющимся данным, каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине - 27 120 умерших. Это стабильно самый большой показатель в Украине. Также среди антилидеров Киев с 18 114 смертями и Харьковщина - 17 694 умерших.

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред