В Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины

Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

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Уменьшение населения Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

По оценкам Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой в 2033 году в пределах границ Украины 1991 года будет проживать максимум 35 миллионов человек и это при самых позитивных сценариях. Об этом сообщают Экономические новости.

Эксперты института сообщают, что ожидать возвращения к количеству украинцев в 52 миллиона в ближайшие десятилетия точно не стоит. Также они отметили, что даже если закончится война и вернутся все мигранты, то увеличения количества населения не стоит ожидать.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года", - сказала директор института. видео дня

По словам Лабиновой, привлечение большого количества мигрантов поднимает вопрос об интеграции этих людей в общество и создании условий для их комфортного проживания и трудоустройства.

Одновременно с этим Украине будет необходимо привлекать работников из других стран, скорее всего из малоразвитых, чтобы перекрыть все необходимые рабочие места.

Также в Институте демографии уверяют, если в будущем после окончания войны в Украине создадут положительные условия для развития молодежи и для создания новых рабочих мест, то можно ожидать положительных демографических изменений и увеличения населения.

Война в Украине и ее влияние на население

Недавно в ГУР прокомментировали массированный удар РФ, в результате которого российские ракеты ударили по больницам в Киеве. Там отметили, что россияне почувствуют на себе ответ, который обязательно будет.

Накануне разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с аэроразведчиками 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили на два объекта российских захватчиков на оккупированной части Донецкой области.

Ранее стало известно, что по целям российских оккупантов было нанесено серию успешных FPV-ударов украинскими разведчиками.Операция была проведена операторами подразделения Главного управления разведки Минобороны "Ghost".

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