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ГУР мощно ударило по важным объектам оккупантов: названы потери РФ

Алексей Тесля
6 июля 2024, 11:46
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В результате ударов были уничтожены или повреждены несколько комплексов наблюдения и разведки РФ.
ГУР, взрыв
ГУР ударило по объектам РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

По целям российских оккупантов была нанесена серия успешных FPV-ударов украинскими разведчиками.

Операция была проведена операторы подразделения Главного управления разведки Минобороны "Ghost", говорится в сообщении ГУР в Telegram.

"На одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники оккупантов", - рассказали в украинской военной разведке.

видео дня

При этом уточняется, что в результате ударов были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе:

  • "Муром-П";
  • система РЭБ "Стриж";
  • ретранслятор связи;
  • электроподстанция, питавшая захватчиков электроэнергией.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удары по оккупантам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на территории Новоазовской ветроэлектростанции Донецкой области был поражен пункт базирования российских военных. Подтверждены ранения по меньшей мере 12 оккупантов, произошли пожары из-за срабатывания ПВО и падения обломков.

Кроме того, зафиксирован прилет по базе со штабом непосредственно в селе Безымянное. Из-за ликвидации последствий россияне загораживали пути выезда из населенного пункта.

Напомним, ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ. Командный пункт РФ разместили в двухэтажном административном здании в центральной части Бахмута.

Как сообщалось ранее, в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

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