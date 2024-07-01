'Минус' 12 россиян и целый штаб - в воздух: раскрыты последствия 'хлопка' под Донецком

На территории Новоазовской ветроэлектростанции Донецкой области был поражен пункт базирования российских военных. Подтверждены ранения по меньшей мере 12 оккупантов, произошли пожары из-за срабатывания ПВО и падения обломков.
О результатах очередного "хлопка" в Донецкой области рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Кроме того, зафиксирован прилет по базе со штабом непосредственно в селе Безымянное. Из-за ликвидации последствий россияне загораживали пути выезда из населенного пункта.
В целом, в районе прозвучало 6 взрывов, три из которых, как утверждает Андрющенко, - работа ПВО противника.
Что такое Новоазовская ВЭС?
Новоазовская ВЭС - ветровая электростанция рядом с селом Безымянное Новоазовского района Донецкой области. Выработка электроэнергии происходит за счет использования энергии ветра.
Завершен монтаж 10 пусковых очередей и сданы в эксплуатацию 141 ветроагрегатор марки USW 56-100.
Номинальная мощность одного ветроагрегата USW 56-100 составляет 107,5 кВт. Кроме этого на станции было установлено два ветроагрегата Т600-48 (производство бельгийской фирмы "Turbowinds") с номинальной мощностью 600 кВт.
Фактическая мощность станции составляет 20,4 МВт. Проектная мощность 50 МВт.
Введена в эксплуатацию в 1998 году, пишет wikimapia.
Удары по оккупантам - последние новости
1 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении четырех "воздушных целей" в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Кремлевские паблики утверждают, что в результате сегодняшней атаки на Севастополь якобы ликвидировано 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии. Пропагандисты ныли, что есть потери в технике.
Движение партизан "Крымский ветер", в свою очередь, уточняет, что прилетело по российской ракетной части возле села Флотское в Балаклаве.
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