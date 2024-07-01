'Минус' 12 россиян и целый штаб - в воздух: раскрыты последствия 'хлопка' под Донецком

В районе села Безымянное прогремело шесть взрывов. Падение обломков вызвало пожары неподалеку от объектов россиян.

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По оккупантам снова прилетело / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Телеграм Андрющенко, wikimapia.org

На территории Новоазовской ветроэлектростанции Донецкой области был поражен пункт базирования российских военных. Подтверждены ранения по меньшей мере 12 оккупантов, произошли пожары из-за срабатывания ПВО и падения обломков.

О результатах очередного "хлопка" в Донецкой области рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Кроме того, зафиксирован прилет по базе со штабом непосредственно в селе Безымянное. Из-за ликвидации последствий россияне загораживали пути выезда из населенного пункта.

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В целом, в районе прозвучало 6 взрывов, три из которых, как утверждает Андрющенко, - работа ПВО противника.

Что такое Новоазовская ВЭС? Новоазовская ВЭС - ветровая электростанция рядом с селом Безымянное Новоазовского района Донецкой области. Выработка электроэнергии происходит за счет использования энергии ветра.

Завершен монтаж 10 пусковых очередей и сданы в эксплуатацию 141 ветроагрегатор марки USW 56-100. Номинальная мощность одного ветроагрегата USW 56-100 составляет 107,5 кВт. Кроме этого на станции было установлено два ветроагрегата Т600-48 (производство бельгийской фирмы "Turbowinds") с номинальной мощностью 600 кВт.

Фактическая мощность станции составляет 20,4 МВт. Проектная мощность 50 МВт.

Введена в эксплуатацию в 1998 году, пишет wikimapia.

Удары по оккупантам - последние новости

1 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве. Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении четырех "воздушных целей" в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Кремлевские паблики утверждают, что в результате сегодняшней атаки на Севастополь якобы ликвидировано 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии. Пропагандисты ныли, что есть потери в технике.

Движение партизан "Крымский ветер", в свою очередь, уточняет, что прилетело по российской ракетной части возле села Флотское в Балаклаве.

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