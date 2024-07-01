Весь расчет С-300 погиб, много "двухсотых": ракеты вмазали по целям в Крыму, в РФ ноют

Взрывы сегодня вечером гремели в районе воинской части оккупантов в Крыму.

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Взрывы в Крыму 1 июля - главное / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Крымский ветер

Пропагандисты Кремля поспешили рапортовать о потерях своих солдат вследствие ударов по Крыму 1 июля. Также о попадании по воинской части ВС РФ говорят местные.

Кремлевские паблики утверждают, что в результате сегодняшней атаки на Севастополь якобы ликвидировано 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии.

Пропагандисты ноют, что есть потери в технике.

видео дня

"Минимум две ракеты прорвали нашу ПВО и попали в, скажем так, место скопления военных в одном из районов города. У нас 26 погибших. Потеряны до десяти единиц техники", - жалуются "военкоры".

Среди потерянной техники якобы одна установка ПВО С-300. По словам пропагандистов, весь расчет погиб.

То, что один из прилетов пришелся по воинской части россиян в Крыму, также рассказывал местный житель, очевидец взрывов неподалеку от дома.

"Вот только дошел звук. (Неценз., - Главред) себе. Ценный кадр. (Неценз., - Главред), склад какой-то. Там же воинская часть, (неценз., - Главред)", - высказался мужчина на видео.

Прилеты в Крыму - смотрите видео:

Движение партизан "Крымский ветер", в свою очередь, уточняет, что прилетело в российскую ракетную часть у села Флотское в Балаклаве.

Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму 1 июля - что известно

1 июня во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве.

Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявлял об уничтожении четырех "воздушных целей" в небе над акваторией и в районе Балаклавы.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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