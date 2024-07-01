Армия РФ пытается атаковать острова на Днепре: Братчук раскрыл ситуацию

Когда оккупанты набирают штурмовую группу и имеют плавсредства - тогда они пытаются наступать.

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ВСУ обороняют острова на Днепре / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на Приднепровском направлении враг периодически проводит штурмы.

"Противник время от времени проводит штурмы от российских десантников, в том числе и мотострелковых подразделений. Сдачи наших позиций мы не видим, за что благодарим наших морпехов ежедневно, ежеминутно. Есть определенные атакующие действия, которые враг пытается проводить по островам на Днепре. Очередной такой то ли штурм, то ли попытка просто увидеть Днепровский остров и умереть, осуществили, например, морпехи 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Получилось так, как я сказал - они увидели и умерли", - рассказал Братчук в эфире телеканала "Еспресо".

Россияне пытаются штурмовать, однако украинские силы активно противостоят.

видео дня

"Эти штурмы есть. Сейчас трудно сказать что-то об этом, нет такого графика - через день или ночью. Собственно, когда набирают штурмовую группу, когда у них есть плавсредства, - тогда и пытаются это делать. Однако, очень активно работают наши дроны, надо тоже отдать должное, что "малый воздух" все же сегодня за Украиной", - заявил Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов либо будут доукомплектовывать.

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях. В результате боев российские оккупационные войска понесли тяжелые потери, в частности - вражеская техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями. Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямпиловки и закрепились на освобожденных позициях.

ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под Угледаром. Бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" обнаружили и взорвали целую колонну оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций защитников. На видео заметно, что командование РФ отправило своих солдат в бой не только на тяжелой технике, но и на мотоциклах.

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