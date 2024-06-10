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"Сдача" Крынок на Херсонщине: Братчук раскрыл ситуацию на самых тяжелых направлениях

Юлия Закрепа
10 июня 2024, 09:37
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Ситуация сложная и в Роботино, и в Крынках, но решение об отводе на ту или иную позицию подразделений ВСУ принимает командование.
'Сдача' Крынок на Херсонщине: Братчук раскрыл ситуацию на самых тяжелых направлениях
В Крынках ухудшается ситуация / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии Юг сообщил, что Роботино и Крынки - населенные пункты, которые на сегодня существуют только на карте, однако украинские военные продолжают там воевать и сопротивляться, а у врага нет движений вперед.

"Когда кто-то без статуса или со статусом говорит, что Украина сдала ту или иную территорию, то давайте подумаем о тех наших побратимах, которые находятся там, даже если это несколько домов или одна позиция, но они воюют и сопротивляются врагу. Если сегодня говорить по Роботино и Крынкам, понятно, что эти населенные пункты существуют, к сожалению, только на карте. Роботино - сейчас серая зона, враг закрепился в южной части в окрестностях Роботино, где когда-то была средняя школа. Движений вперед нет", - рассказал Сергей Братчук в эфире "Еспресо".

По его словам, артиллерия работает как с нашей стороны, так и с вражеской, но говорить, что Роботино сдали, то это как минимум некорректно.

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"А по "сдаче" населенного пункта Крынки, что наших там нет, а кто же тогда бьет врага на левом берегу, кто уничтожает вражеские штурмовые группы, технику, кого уничтожают наши дроны и артиллерия, которые работают чрезвычайно эффективно по левобережью? Давайте спросим у противника, сколько пушек он потерял за эти дни. Каждый день он теряет ствольную артиллерию и свою живую силу. Ситуация сложная и в Роботино, и в Крынках, но решение об отводе на ту или иную позицию наших подразделений принимает командование", - подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Братчук отметил, что с осени прошлого года на левобережье наши морпехи своими жизнями и здоровьем сдерживают многочисленную вражескую группировку "Днепр", которая является крупнейшей среди оккупационных российских войск. Поэтому делать определенные заявления, мягко говоря, некорректно, прежде всего по отношению к тем ребятам, которые в эти минуты введут бои.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Напомним, что младший сержант ВСУ сообщил, что армия Украины вышла из Крынок на Херсонщине. Станислав Бунятов отметил, что наши защитники хоть и вышли из Крынок, но продвинулись в другом месте и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины.

ВСУ расширили плацдарм под Крынками. Военный аналитик Александр Коваленко рассказал, что на сегодня Крынки представляют собой бывший населенный пункт на 12 км с двумя улицами, на которых не осталось ни одного жилого дома.

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