ВСУ расширили плацдарм под Крынками: эксперт рассказал детали

Подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области, рассказал военный аналитик Александр Коваленко.
Как подчеркнул он в интервью Фокусу, на сегодня Крынки представляют собой бывший населенный пункт на 12 км с двумя улицами, на которых не осталось ни одного жилого дома.
"Благодаря победе украинских героев оккупантам еще с прошлого года не удается выбить оттуда бойцов ВСУ, а те даже расширяют свое присутствие", - отметил эксперт.
По его словам, на этом вытянутом участке россияне пытались использовать полноценные подразделения с механизированной компонентой и человеческим ресурсом.
"Но очень быстро поняли, что трасса 2206 для них — это кладбище. На этой трассе остается множество техники, на которой они пытались заезжать в лес или эвакуироваться при атаках на плацдарм. Теперь оккупантам приходится вернуться к классической схеме "мясных штурмов" пехотой, что является суицидальной миссией", - добавил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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Ранее сообщалось, что враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига. Россияне попытались штурмовать позиции украинских защитников, однако во время штурма потеряли четыре танка.
Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на многочисленные попытки оккупантов вытеснить украинских морпехов с левого берега Херсонщины, враги снова понесли потери и вернулись на свои позиции.
Как сообщалось ранее, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Украинские военные объяснили его важность. Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск.
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