Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

Что необходимо для успеха контрнаступления рассказал Иван Тимочко.

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Новое контрнаступление ВСУ не будет похожим на предыдущие, ведь ситуация на поле боя значительно изменилась, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, для контрнаступлений на оперативном уровне, например, в районе Часового Яра, на Лимано-Купянском или Авдеевском направлении нужно время и подготовка.

Военный пояснил, что для успеха необходим как определенный временной промежуток, так и ресурс – накоплении боекомплекта. При этом контрнаступление стратегического уровня соответственно требует еще больше сил и средств.

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"Если обещанное оружие союзников поступит в полной мере, успеет поступить в наши бригады и подразделения, состоится слаживание на уровне оперативных группировок, тогда уже можно говорить о контрнаступлении. Но для этого, к сожалению, нужно еще очень много работы, пота и кровавых мозолей, которые придется натереть", – пояснил он.

Собеседник уверен, что одной из составляющих успешного контрнаступления должен стать процесс мобилизации.

"Мы получили много опыта, к сожалению, заплатив за это кровью и ресурсами. Но этот опыт сейчас стоит оценить только в пользу победы нашей страны. Победа – это контрнаступления, которые сейчас абсолютно отличаться типом, методологией, процессом подготовки и самим ведением боевых действий", – добавил Тимочко.

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Ранее было названо условие победного контрнаступления ВСУ. Силы обороны не должны позволить оккупантам достичь оперативно значимых успехов, говорят в ISW.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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