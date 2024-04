Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления: названы сроки

Украинские войска, получив американскую помощь, вероятнее всего, предотвратят масштабы наступления российских оккупантов этим летом и смогут стабилизировать линию фронту в ближайшие месяцы, считают в Институте изучения войны (ISW). Кроме того, сами ВСУ смогут восстановить силы к контрнаступлению в конце 2024 - начале 2025 гг.

В отчете за 28 апреля аналитики ссылаются на прошлогодний опыт боев, когда ВСУ успешно сдерживали оккупантов на фронте за счет регулярных поставок боеприпасов и техники.

"Хорошо оснащенные украинские силы ранее не позволяли российским войскам добиться даже тактических успехов во время предыдущих крупномасштабных наступательных операций в Украине. И маловероятно, что российские войска смогут этим летом провести наступательную операцию, которая по замыслу должна быть значительно масштабнее и интенсивнее предыдущего наступления", - говорится в отчете.

Институт изучения войны цитирует материал Financial Times, в котором шла речь о главных проблемах оккупантов на фронте, которые Путин и Ко не могут решить до сих пор. В частности - дефицит новой техники и плохо обученные солдаты. По оценке американских чиновников, российская армия технически не улучшилась со времен полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как уже писал Главред - российская армия в основном полагается на "мясо" и мобилизацию населения. Именно это "мясо" Кремль попытается вовсю использовать в ходе летней наступательной кампании.

По расчетам западных аналитиков, в ближайшие месяцы украинские военные смогут стабилизировать ситуацию на линии фронта.

В конце 2024 года или начале 2025-го украинские защитники восстановят силы для контрнаступательных операций, считают в Институте изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.