В ЕС боятся дополнительных проблем из-за членства Украины: в ВРУ объяснили почему

У некоторых стран Евросоюза есть страх конкуренции в отношении Украины.

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Украина должна сотрудничать со странами-членами ЕС / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказала Климпуш-Цинцадзе:

Украина должна показать европейцам свои преимущества

Сотрудничество с ЕС поможет изменить политику союза в пользу Украины

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают большинство его стран-членов. Однако, например, в Венгрии недавно власти присылали письма своим гражданам о рисках членства Украины в ЕС. Это демонстрирует страх конкуренции Венгрии и подобная ситуация есть и в еще нескольких странах.

Чтобы побороть этот страх европейцев Украина должна проводить системную и масштабную работу. Об этом в интервью Главреду рассказала народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

По ее словам, работать с европейскими странами должен целый "оркестр" украинских чиновников чтобы достичь успеха. Ведь несколько человек не смогут закрыть все лакуны, где у нас могут потенциально возникнуть проблемы.

"Сейчас - именно то время, чтобы объяснить европейцам, в чем наше преимущество и какую добавленную стоимость мы принесем Европейскому Союзу, а не будем страной, которая будет создавать дополнительные проблемы. Это касается, в частности, сельского хозяйства и других сфер", - подчеркнула нардеп.

Сотрудничество со многими странами-членами ЕС еще до официального членства Украины позволит пересмотреть Союзу часть своих политик для обеспечения нашей будущей конкурентоспособности и геополитического веса.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. По ее словам, для того, чтобы это произошло, в стране должно произойти много реформ.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года, Еврокомиссия настаивала на начале переговоров именно в этом месяце из-за того, что в июле 2024 года председательство в ЕС переняла Венгрия.

Как сообщалось впоследствии, 25 июня Украина начала переговоры с ЕС относительно членства в Европейском Союзе. Однако сразу же представители Венгрии выдвинули 11 условий Украине относительно нацменьшинств для вступления в ЕС.

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Кто такая Иванна Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна Климпуш-Цинцадзе (род. 5 июля 1972, Киев) - украинская политическая и общественная деятельница, народный депутат Украины Верховной Рады VIII и IX созывов, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (от 29 августа 2019), пишет Википедия. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (16 апреля 2016 - 29 августа 2019).

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