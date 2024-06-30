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Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

Анна Косик
30 июня 2024, 10:45
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Украине удалось достичь успеха в диалоге с Венгрией, после выдвижения 11 требований правительством Орбана для вступления страны в Евросоюз.
Орбан, Стефанишина
Украине удается достичь успеха в переговорах с Венгрией по вступлению в ЕС / Коллаж: Главред, фото: flickr, Belgian Presidency of the Council

25 июня Украина начала переговоры с ЕС относительно членства в Европейском Союзе. Однако сразу же представители Венгрии выдвинули 11 условий Украине относительно нацменьшинств для вступления в ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об ответе Украины на условия Орбана в комментарии телеканалу "Мы Украина".

По ее словам, венгерские власти - это очень специфическая группа людей со специфическими подходами к переговорам. При этом она подчеркнула, что любые посягательства на территориальную целостность Украины отсутствуют как и в прошлом, так и сейчас. Это, по ее словам, "абсолютно не является предметом разговора".

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Это подтверждает и недавнее заявление венгерского национального сообщества, которое поддержало Украину и опровергло информацию о каких-либо притеснениях. Поэтому логично, что существуют только большие политические манипуляции и спекуляции. И по этому поводу уже обращались напрямую к Орбану.

"Есть диалог, он непростой, потому что есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее и в те решения, которые принимают лидеры. Мы развиваем двусторонние отношения и видим успех",- отметила Стефанишина.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, начало официальных переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе не означает, что процесс завершится быстро. Украина планирует выполнить все требования для вступления до 2030 года.

Ранее премьер-министр Венгрии согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обязуется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых - признать все Закарпатье "традиционно венгерским".
Накануне Стефанишила сообщила, что в июле этого года мы ожидаем первый этап, в котором мы сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать объем наших обязательств перед ЕС.
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