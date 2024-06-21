'В июле - первый этап': Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

Украине придется полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Европейского союза, подчеркнула Ольга Стефанишина.

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Стефанишина объявила о начале переговоров и первых шагах в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже на следующей неделе. Процесс вступления будет долгим. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в рамках телемарафона в эфире "1+1".

"Для того, чтобы выполнить, начать переговорный процесс официально, были выставлены политические условия, эти 7 критериев, о которых мы все знаем и слышали. И Европейская комиссия подтвердила, что Украина все политические условия, политические критерии выполнила и соответственно может начинать переговорный процесс", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, решение является официальным и Еврокомиссия имеет мандат на начало переговоров.

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"Буквально уже со следующей недели мы можем начать официальный переговорный процесс по всем направлениям, по всем политикам, это более 30 различных глав, которые будут частью нашего соглашения о вступлении в ЕС", - отметила вице-премьер.

Стефанишина заявила, что это будет долгий процесс. Украине придется полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза.

"Если действительно старт переговоров состоится на следующей неделе, то собственно уже в июле этого года мы ожидаем первый этап, в котором мы сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать объем наших обязательств", - добавила чиновница.

Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Вступление Украины в Евросоюз - новости по теме

Напомним, ранее президент Украины подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. А уже 14 декабря 2023 года страны ЕС приняли политическое решение о начале переговоров с Украиной по евроинтеграции.

Также 14 июня Совет ЕС принял общие позиции, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге.

Как сообщал Главред, анонсировано начало проведения межправительственных конференций: в 15:30 - с Украиной, в 18:00 - с Молдовой.

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