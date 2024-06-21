УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

Руслана Заклинская
21 июня 2024, 22:16
49
Украине придется полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Европейского союза, подчеркнула Ольга Стефанишина.
'В июле - первый этап': Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС
Стефанишина объявила о начале переговоров и первых шагах в июле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже на следующей неделе. Процесс вступления будет долгим. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в рамках телемарафона в эфире "1+1".

"Для того, чтобы выполнить, начать переговорный процесс официально, были выставлены политические условия, эти 7 критериев, о которых мы все знаем и слышали. И Европейская комиссия подтвердила, что Украина все политические условия, политические критерии выполнила и соответственно может начинать переговорный процесс", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, решение является официальным и Еврокомиссия имеет мандат на начало переговоров.

видео дня

"Буквально уже со следующей недели мы можем начать официальный переговорный процесс по всем направлениям, по всем политикам, это более 30 различных глав, которые будут частью нашего соглашения о вступлении в ЕС", - отметила вице-премьер.

Стефанишина заявила, что это будет долгий процесс. Украине придется полностью адаптировать законодательство, правовую систему и экономику к условиям Евросоюза.

"Если действительно старт переговоров состоится на следующей неделе, то собственно уже в июле этого года мы ожидаем первый этап, в котором мы сделаем оценку соответствия нашего законодательства в ряде сфер и будем понимать объем наших обязательств", - добавила чиновница.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Вступление Украины в Евросоюз - новости по теме

Напомним, ранее президент Украины подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. А уже 14 декабря 2023 года страны ЕС приняли политическое решение о начале переговоров с Украиной по евроинтеграции.

Также 14 июня Совет ЕС принял общие позиции, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге.

Как сообщал Главред, анонсировано начало проведения межправительственных конференций: в 15:30 - с Украиной, в 18:00 - с Молдовой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Европейский союз Вступление Украины в Евросоюз
Реклама

Главное за день

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

23:24 Украина
"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

22:16 Украина
Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

22:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги 3049

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньги

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие 2474

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

У РФ исчерпываются последние запасы : Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать 2134

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

Это не сработает : Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны 1854

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Последние новости

23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

23:19

РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

22:54

"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

22:22

Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецептВидео

22:16

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
22:11

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

21:14

"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

21:12

США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

20:58

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"Видео

Реклама
20:28

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участкеВидео

20:23

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу странуВидео

19:59

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:47

Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошкуВидео

19:38

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:11

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:05

Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенкомнение

19:00

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

18:29

Как правильно - "щавЕль" или "щАвель": какую ошибку делают многие украинцыВидео

18:23

"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

18:04

Избиения военных и поджоги бусов. Почему Россия устроила охоту на ТЦК

Реклама
17:48

В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под ЕйскомВидео

17:46

Довольно гадкое место в доме: откуда появляются плодовые мухи и как от них избавиться

17:40

Графики отключения света 22 июня: в какие часы не будут выключать электроэнергию

17:33

Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

17:23

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценарияВидео

17:15

Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковинуВидео

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

14:32

Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

Реклама
14:22

Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

14:12

Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

13:43

То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

13:40

Война может длиться еще 4-5 месяцев "но": названо главное условие для победыВидео

13:25

"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

13:23

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

13:12

Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

13:07

12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

13:01

Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

12:57

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять