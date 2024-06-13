Есть одно важное условие: Огрызко сказал, когда Украина может вступить в ЕС

Процесс поступления реально закончить за 4 года, но если будет выполнено одно условие.

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Огрызко сказал, когда Украина может вступить в ЕС/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Украина может стать членом Европейского Союза через 3-4 года, если переговоры о начале вступления начнутся в июне этого года. Такое мнение высказал директор Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"При условии интенсивной работы двух лет будет достаточно для согласования всех глав. А потом минимум полтора года уйдет на преодоление процедурных моментов. Разве что европейцы примут политическое решение и возьмут на себя, как когда-то говорили "повышенные социалистические обязательства", и "сделают пятилетку за три года", то есть решат в течение полугода проголосовать в парламентах этот вопрос и закрыть тему со вступлением Украины.

По его словам, такое ускоренное вступление также возможно - это будет зависеть от того, какой будет ситуация в Украине и вокруг нее.

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"Поэтому через три-четыре года Украина получит членство в Евросоюзе. При условии, что переговоры о начале вступления начнутся в июне. Думаю, максимум за четыре года вполне реально закончить этот процесс, чтобы следующие выборы в Европарламент проходили уже с представителями от Украины. Это будет финальным аккордом наших многолетних попыток присоединиться к Европейскому Союзу", - сказал Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне, однако существует одно препятствие, которое этому мешает, сообщает Politico. Дипломаты ЕС и Киева сейчас интенсивно работают за кулисами, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

Также сообщалось, что Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС - стала известна дата начала переговоров. Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые по данным украинского правительства начнутся уже в этом месяце.

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