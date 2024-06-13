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ВСУ сорвали планы врага на севере Украины: известно, что этому способствовало

Мария Николишин
13 июня 2024, 10:52
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Информационная операция врага по якобы захвату Рыжевки в Сумской области была полным провалом, говорит Андрей Коваленко.
ВСУ сорвали планы врага на севере Украины: известно, что этому способствовало
Планы российских оккупантов по северу Украины были сорваны / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Планы российских оккупантов в отношении севера Украины были сорваны. Способствовавшее этому разрешение партнеров бить западным оружием по территории РФ изменило ситуацию, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что захватчики в Волчанске на севере Харьковской области пытается активно окопаться на приграничных территориях.

По мнению Коваленко, информационная операция врага по якобы захвату Рыжевки в Сумской области была полным провалом.

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"Они даже не пытались продолжать качать тему наступления на Сумщине, потому что слишком быстро был раскрыт их фейк", - добавил он.

По словам Коваленко, планы врага по северу были сорваны, но россияне стягивают туда новые резервы из-за значительных потерь. Одним из ключевых факторов этого было разрешение для Украины на удары по территории России западным оружием.

"Информационно "Северная операция" врага понесла значительные вызовы для россиян, потому что они не достигли результатов, понесли потери и столкнулись с выносом многих систем ПВО на территории Белгородской области", - подытожил руководитель ЦПД.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары западным оружием по территории РФ - что известно

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что недавнее разрешение США наносить ВСУ удары по территории страны-агрессора РФ из систем HIMARS - недостаточное для поражения всех видов оружия, из которого верные Кремлю войска бьют по мирным украинцам.

Стоит добавить, что Соединенные Штаты не запрещали ВСУ бить по боевой авиации оккупантов над территорией РФ.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц также высказался по поводу разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

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