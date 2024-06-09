'Серьезный шаг': в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

В Минобороны отметили, что разрешение на использование западного вооружения для ударов по России является серьезным шагом и уже есть первые успешные результаты.

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Террор Харькова российскими ракетами С-300 значительно снизился / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

В Минобороны подтвердили использование оружия западного образца для уничтожения российских пусковых установок С-300 и С-400. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, российские захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на Покровском, Харьковском, Купянском, Краматорском и Кураховском направлениях.

Он также отметил, что украинские военные наносят значительные потери оккупантам. Кроме того, Лазуткин подчеркнул, что государства-партнеры предоставили Силам обороны разрешение на использование их оружия на определенных направлениях на территории РФ для противодействия российскому террору.

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"1 июня 2024 года силы обороны Украины подтвердили огневое поражение носителей комплексов С-300 и С-400. Для уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов. Разрешение от западных партнеров на применение наземного оружия для уничтожения военных целей на территории РФ - очень серьезный шаг вперед. Силы обороны Украины продемонстрировали, что такая боевая операция вполне возможна", - рассказал он.

Представитель Министерства обороны акцентировал внимание на том, что в течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 из России не использовались для нанесения массовых ударов по Харькову. По его мнению, это можно считать следствием применения западного оружия против объектов на территории РФ в ответ на террор, который происходил против гражданского населения Харьковщины.

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Удары западным вооружением по территории РФ - позиция США по обстрелу России

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что дальнобойное американское оружие не может использоваться Украиной для ударов по правительственным целям в Москве.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что Украина должна иметь возможность использовать оружие Запада дальнего радиуса действия без ограничений для ударов по территории России, что может способствовать укреплению обороны государства.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не должны вмешиваться в стратегическое руководство военными усилиями Украины. По его словам, разрешения на использование американского оружия недостаточно.

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