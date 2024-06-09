УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Серьезный шаг": в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

Юрий Берендий
9 июня 2024, 13:20обновлено 9 июня, 14:24
251
В Минобороны отметили, что разрешение на использование западного вооружения для ударов по России является серьезным шагом и уже есть первые успешные результаты.
'Серьезный шаг': в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием
Террор Харькова российскими ракетами С-300 значительно снизился / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

В Минобороны подтвердили использование оружия западного образца для уничтожения российских пусковых установок С-300 и С-400. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, российские захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на Покровском, Харьковском, Купянском, Краматорском и Кураховском направлениях.

Он также отметил, что украинские военные наносят значительные потери оккупантам. Кроме того, Лазуткин подчеркнул, что государства-партнеры предоставили Силам обороны разрешение на использование их оружия на определенных направлениях на территории РФ для противодействия российскому террору.

видео дня

"1 июня 2024 года силы обороны Украины подтвердили огневое поражение носителей комплексов С-300 и С-400. Для уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов. Разрешение от западных партнеров на применение наземного оружия для уничтожения военных целей на территории РФ - очень серьезный шаг вперед. Силы обороны Украины продемонстрировали, что такая боевая операция вполне возможна", - рассказал он.

Представитель Министерства обороны акцентировал внимание на том, что в течение недели зенитные управляемые ракеты С-300 из России не использовались для нанесения массовых ударов по Харькову. По его мнению, это можно считать следствием применения западного оружия против объектов на территории РФ в ответ на террор, который происходил против гражданского населения Харьковщины.

Кто такой Дмитрий Лазуткин?

Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Удары западным вооружением по территории РФ - позиция США по обстрелу России

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что дальнобойное американское оружие не может использоваться Украиной для ударов по правительственным целям в Москве.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что Украина должна иметь возможность использовать оружие Запада дальнего радиуса действия без ограничений для ударов по территории России, что может способствовать укреплению обороны государства.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не должны вмешиваться в стратегическое руководство военными усилиями Украины. По его словам, разрешения на использование американского оружия недостаточно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Серьезный шаг": в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

"Серьезный шаг": в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

13:20 Украина
ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69: чем эти самолеты так ценны для ВКС РФ

ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69: чем эти самолеты так ценны для ВКС РФ

13:19 Украина
ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении

ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении

12:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине 5363

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода 4715

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря 3778

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота 3715

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота

Последние новости

13:50

Актер-беглец Дмитрий Ступка объяснил, почему не возвращается в Украину

13:42

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: Львам - волнения, Раки - слушайте сердце

13:20

"Серьезный шаг": в Минобороны назвали результаты ударов по РФ западным оружием

13:19

ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69: чем эти самолеты так ценны для ВКС РФ

12:48

ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
12:35

Даже не Харьков: какой город был первой столицей Украины - неожиданный ответВидео

12:08

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: кому повезет с деньгами

12:04

Есть серьезное попадание: у Путина подтвердили удар БПЛА по "Моздаку"

11:48

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 10 июня

Реклама
11:34

РФ применила новую дерзкую тактику: боец ВСУ раскрыл детали боев возле Лимана

11:13

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: Близнецам - обман, Девам - повышение

10:43

РФ достроила новую железную дорогу: Жирохов раскрыл, что готовят россияне

10:28

ВСУ возвращают инициативу и выбивают оккупантов в Волчанске - комбат ВСУ

09:33

Силы обороны впервые поразили новейший самолет СУ-57 РФ: уникальные детали операции

09:30

Гороскоп на завтра 10 июня: Весам - негативное влияние, Скорпионы - порадуйте себя

08:59

Риск прорыва оккупантов: в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на фронте

08:53

Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW

07:50

РФ готовит масштабные наступления на новых направлениях: в ISW раскрыли недостаток резервов

06:50

Китай объединяет Америку и Европу, этот сдвиг - в пользу Украинымнение

04:24

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота

Реклама
02:00

"Оккупанты снова будут под Киевом": что повлияет на такой ход войны - генерал

01:30

Нужно бить по самолетам РФ: в НАТО назвали вероятные цели ударов западным оружием

01:17

Решил сразу за все НАТО: Шольц резко высказался об отправке войск в Украину

00:16

Оккупанты пытаются отобрать имущество у Джамалы

08 июня, суббота
23:57

Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

23:30

Собрал банду и пошел: Павла Зиброва вызвали в ТЦК

23:17

Ярослав Юрчишин: "Не рекомендую Telegram"

22:56

Мясная стратегия победы Путинамнение

22:51

Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

22:31

Telegram "лег": в работе мессенджера произошел самый масштабный сбой

22:05

Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

21:54

Копия мама: Джессика Альба показала свою взрослую дочь

21:08

Названа сумма ущерба за подрыв Каховской ГЭС: сколько денег будут требовать у РФ

21:00

РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление

20:12

"Есть ряд моментов": Минобороны объяснило, чем грозит предоставление ложных данных в ТЦК

19:15

Удары по Крымскому мосту: в ВМС намекнули на подготовку новых атак

19:08

Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

19:03

"Ахмат" против дизертиров: РФ выставила заградотряды из кадыровцев на Харьковщине

18:30

Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

18:20

Состояние предателя - критическое: совершено покушение на экс-"мэра" Купянска

Реклама
17:58

ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

17:44

РФ пытается захватить очень важную дорогу: названо самое горячее направление

16:59

Patriot и Samp/T: Кулеба раскрыл детали новых поставок систем ПВО для Украины

16:53

Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять