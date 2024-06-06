Удары американским оружием по Москве и Кремлю: Байден дал категорический ответ

Байден подчеркнул, что США позволяют Украине применять американское вооружение только для ударов по целям вблизи украинской границы на территории РФ.

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Байден сделал заявление об ударах американским оружием по Кремлю и Москве / Коллаж Главред, фото: УНИАН, СтратКом ВСУ

Дальнобойное американское оружие не может применяться Украиной для удара по правительственным целям в Москве или Кремлю. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время эксклюзивного интервью с ведущим ABC News Дэвидом Мьюиром на американском кладбище в Нормандии в 80-ю годовщину Дня высадки в Европе.

У Байдена спросили, было ли американское оружие уже использовано для ударов по военным целям на территории России после его разрешения. Байден ушел от прямого ответа, но четко отметил, что эти виды оружия не будут использоваться для атаки на российскую столицу или резиденцию правительства.

"Их разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по ту сторону границы для нападения на конкретные цели в Украине. Мы не позволяем наносить удары за 200 миль вглубь России, и мы не позволяем наносить удары по Москве, по Кремлю", - сказал Байден. видео дня

В то же время, президент США отреагировал на заявления российского президента Владимира Путина, который утверждал, что поставки оружия для ударов по РФ являются "прямым вмешательством в войну".

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня в течение 40 лет. Он не является порядочным человеком. Он диктатор, и он борется за то, чтобы удержать свою страну вместе, продолжая это наступление. Мы не говорим о предоставлении им оружия для удара по Москве, для удара по Кремлю, для удара против - просто через границу, где они получают значительный огонь из обычных вооружений, которые россияне используют для вторжения в Украину, чтобы убивать украинцев", - ответил Байден.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главред

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары по территории России западным вооружением - что известно о позиции США

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что, разрешив Украине использовать свое оружие для ударов по военным целям на территории РФ, США пытаются повлиять на Россию для достижения определенных целей, вероятно, касающихся урегулирования конфликта с Украиной.

Однако, разрешение на использование американского оружия для Украины это лишь часть стратегии. США не должны вмешиваться в военные дела Украины на уровне тактического руководства. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов на территории России может создать угрозу для авиации оккупантов на большом расстоянии от украинской границы. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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