США должны дать больше свободы: Джонсон раскритиковал ограничения на удары ВСУ по РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон будет продолжать добиваться снятия ограничений для ударов Украины по территории РФ.

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США должны предоставить Украине больше свободы в использовании американского оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад", US Army

Разрешения на использование американского оружия для Украины недостаточно. США не должны заниматься "микроменеджментом" военных усилий Украины. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в комментарии "Голосу Америки".

Джонсон выступает против ограничений, которые Белый дом ввел для Украины на использование западного оружия против России. Он обещает обсудить этот вопрос с администрацией президента США Джо Байдена.

"Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", - сказал спикер. видео дня

Джонсон убежден, что Соединенные Штаты не должны "заниматься микроменеджментом" военных усилий Украины. Вместо этого страна должна обеспечить ВСУ необходимым оружием для защиты и отпора российским оккупантам.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. Сейчас Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Разрешение Украине от США на удары по РФ американским оружием - подробности

Напомним, администрация Байдена разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда оккупанты атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Как сообщал Главред, "зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

Кроме этого, украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Разрешение ВСУ на использование западного оружия для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на подступах к украинской границе. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что такое решение повлияет на ведение войны и планирование контрнаступательных действий.

Удары по территории РФ / Инфографика: Главред

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