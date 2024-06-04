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Шольц назвал главную цель ударов Украины немецким оружием по территории и РФ

Алексей Тесля
4 июня 2024, 09:47
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Решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано.
Олаф Шольц, ЗРК Patriot
Олаф Шольц прокомментировал разрешение бить по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

Он считает, что это не приведет к эскалации. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern.

"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков", - пояснил немецкий лидер свою позицию.

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Он также обратил внимание на то, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии.

Шольц также добавил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

РФ грозит Западу "роковыми последствиями"

Ранее в Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ истерически прокомментировали сообщения о том, что США разрешили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Такой шаг якобы может привести к "роковым последствиям", заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Удары западным оружием по РФ – главные новости по теме

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили бить американским оружием по России в приграничье. По данным газеты Wall Street Journal, ВСУ могут применять не только HIMARS, но и GMLRS, а также другие артиллерийские установки.

Как сообщалось ранее, Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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