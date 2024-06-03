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Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

Руслана Заклинская
3 июня 2024, 10:56обновлено 3 июня, 11:28
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Максимально мощное огневое воздействие по оккупантам украинские защитники развинут за полтора месяца, рассказал Юрий Федоренко.
Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны
ВСУ на Харьковщине начали работать западным оружием / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Украинские военные на Харьковщине уже применяют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"В связи с предоставлением разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории РФ именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает бронированную технику, откуда проводил поражения, в том числе и города Харьков с установки С-300 и С-400, где противник имеет огромное количество средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушных средств, Силы обороны начали срабатывать. И это дает свои первые плоды", - отметил он.

Федоренко рассказал, что враг сейчас пересматривает свою стратегию относительно того, как не надо действовать в дальнейшем относительно возможности оккупации Харьковской области. Ведь, по его словам, российские оккупанты сейчас имеют значительные потери в живой силе и технике.

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Комбат добавил, что продолжается накопление оружия и боеприпасов, которые поступают в рамках помощи от союзников. Это позволит кардинально изменить ситуацию на фронте за несколько месяцев.

"Наши пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает и боеприпасов объективно у Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет где-то через полтора месяца, когда мы сможем развить максимально мощное огневое воздействие по противнику", - пояснил Федоренко.

Когда ВСУ переломят ход боевых действий на фронте

По его словам, за 2,5-3 месяца ВСУ смогут переломить ход боевых действий на фронте. На ситуацию на самых горячих направлениях также повлияет мобилизация.

"Это значит, что в Силах обороны появятся люди, которые смогут овладеть и западным оружием, которое в дальнейшем будут эффективно применять против врага. Я так считаю, что за 2,5-3 месяца Силы обороны смогут кардинально переломить ход боевых действий на ряде участков в свою сторону. Это касается в целом фронта, не только Харьковской области. Это касается самых горячих направлений, которые сейчас есть на линии обороны", - заявил военный.

Федоренко отметил, что за последнюю неделю украинские защитники стабилизировали обстановку на сложных участках Харьковщины. Также ВСУ системно уничтожают резервы РФ и технику, которой враг пытается действовать, в том числе и на территории РФ, осуществляя огневое воздействие по украинским позициям.

"Если говорить о Стрелечьем-Глубоком, ситуация стабилизирована в полной мере. Силы обороны ведут работу по улучшению своего положения. А это значит - выбивают противника с занимаемых им позиций... Если говорить о Волчанске, ситуация несколько сложнее. Идут уличные бои, но Силы обороны смогли сделать так, что противник дальнейших успехов нет", - подчеркнул комбат.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

Как сообщал Главред, "зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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