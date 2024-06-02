ВСУ могут сбивать из ЗРК Patriot авиацию над территорией РФ – генерал Бундесвера

ЗРК Patriot отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, подчеркнул Кристиан Фрейдинг.

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Кристиан Фрейдинг сделал заявление об использовании систем Patriot ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: @BMVg_Bundeswehr, скриншот

ВСУ могут сбивать в российском воздушном пространстве атакующие Украину военные самолеты страны-агрессора из переданных ФРГ систем Patriot.

Такое заявление сделал глава немецко-украинского ситуационного центра, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг в эфире ARD.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы", - заявил немецкий генерал.

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Он подчеркнул, что ответственность за использование систем лежит исключительно на украинских военных.

"Использовать их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и будут также делайте это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", - добавил Фрейдинг.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Удары западным оружием по РФ – главные новости по теме

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили бить американским оружием по России в приграничье. По данным газеты Wall Street Journal, ВСУ могут применять не только HIMARS, но и GMLRS, а также другие артиллерийские установки.

Как сообщалось ранее, Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

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