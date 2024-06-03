ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

Украинские войска могут использовать западное оружие для нанесения ударов по плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве РФ.

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ПВО и разрешение бить по РФ дадут возможность защитить Харьков – ISW / Коллаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov

Предоставление Украине ПВО и снятие ограничений бить по военным целям на территории России западным оружием даст возможность защитить Харьков и область от планерных бомб и ракет. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 2 июня.

В ISW напоминают, что десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

Эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

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Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами, запускаемых из воздушного пространства России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские войска не смогут захватить Харьков, если украинские войска получат два противовоздушных комплекса Patriot для развертывания в регионе.

Удары по России западным оружием - последние новости

Ряд стран Запада, включая США, Британию и Германию, позволили бить по территории России своим оружием. Раньше это считалось "красными линиями" НАТО во избежания прямого столкновения с Россией.

У этих разрешений есть свои условия. В частности, Вашингтон позволяет атаковать исключительно военные объекты оккупантов в зоне, граничащей с Харьковской областью. Все еще есть запрет на использование ATACMS по дальним целям, таким как аэродром "Оленья".

Президент Зеленский назвал такое разрешение США с "условиями" недостаточным, поскольку Украина все еще не может предотвратить взлет стратегической авиации ВКС РФ.

Как пишет ВВС, Великобритания и Франция не вводили четких ограничений для применения Storm Shadow / SCALP по военным целям в России. Дальности этих ракет (250 км) хватит для ударов по аэродромам оккупантов в Белгородской и Курской областях, откуда враг ведет обстрел, в частности, Харькова.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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