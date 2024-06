ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

Предоставление Украине ПВО и снятие ограничений бить по военным целям на территории России западным оружием даст возможность защитить Харьков и область от планерных бомб и ракет. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 2 июня.

В ISW напоминают, что десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по военным целям на территории страны-агрессора РФ.

Эти политические изменения позволят украинским войскам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским огневым точкам и плацдармам на приграничных территориях и в воздушном пространстве России.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы сбили несколько российских военных самолетов в феврале 2024 года, многие из которых наносили удары планерными бомбами в направлении Авдеевки.

Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут повторить те же действия с помощью как украинских, так и западных систем для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от российских ударов планерными бомбами, запускаемых из воздушного пространства России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.