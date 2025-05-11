Поздравления с Днем матери - красивые картинки и теплые пожелания

День матери — особый праздник, когда мы выражаем любовь и благодарность самым дорогим женщинам в нашей жизни. В подборке Главреда — красивые картинки с Днем матери, трогательные поздравления и искренние пожелания, которые помогут порадовать маму и сделать этот день по-настоящему теплым и запоминающимся.
Поздравления с Днем матери в прозе
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днём матери! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла, любви, радости и солнечного настроения каждый день. Спасибо тебе за заботу, ласку и поддержку. Ты — самая добрая, нежная и мудрая мама на свете. Я тебя безмерно люблю!
С Днём матери! Мама — самый родной и близкий человек, дарящий нам любовь с первых дней жизни. Пусть этот праздник принесёт вам искренние улыбки, добрые слова и тёплые объятия. Пусть дети радуют своими успехами, а в доме царят счастье, здоровье и гармония. Мира и благополучия вашей семье!
День матери — особенный праздник. Это день, наполненный любовью, нежностью и тёплыми воспоминаниями. Мама — самый важный человек в жизни каждого из нас. В этот светлый день хочется пожелать всем мамам крепкого здоровья, душевного спокойствия и энергии. Пусть дети ценят вас, берегут и окружают любовью каждый день.
Поздравления с Днем матери стихи
С Днем матери, моя родная.
На свете мамы лучше нет!
Тебе здоровья я желаю,
Много счастливых, долгих лет!
С Днем матери тебя, родная!
Спасибо я за все скажу,
Твоей любовью и заботой
Всегда я, мама, дорожу.
Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
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