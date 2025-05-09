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Что подарить на День матери: мамы с опытом поделились оригинальными идеями

Анна Косик
9 мая 2025, 03:12
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В День матери хочется сделать приятно своим самым родным, однако не всегда легко угадать с подарком.
Мамы и дети, подарок
Что подарить маме на День матери / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие подарки чаще всего делают на День матери
  • Какие подарки хотели бы получить на День матери опытные мамы

День матери уже на носу, ведь в Украине его празднуют из года в год во второе воскресенье мая, и многим хочется порадовать своих матерей и поблагодарить их за ту заботу, любовь и ласку, которую они дарят ежедневно. Однако выбрать подарок для мамы иногда бывает сложно.

Главред подобрал самые популярные варианты подарков маме на День матери, а также пообщался с матерями и выяснил, что бы они хотели получить в этот день.

видео дня

В Сети предлагают немало вариантов подарков ко Дню матери. Среди самых популярных:

  • Цветы
  • Открытка или рисунок ребенка
  • Любимые сладости
  • Завтрак в постель
  • Сертификат на мастер-класс
  • Билет на концерт или спектакль
  • Набор посуды
  • Свеча с секретной надписью
  • Аромасвечи
  • Книга любимого автора
  • Набор косметики

Но чтобы точно не прогадать с подарком, стоит учесть мнения самих матерей. Четверо мам рассказали Главреду, какие самые интересные подарки им делали на День матери и что они бы хотели получить.

"Я мама 4 детей, самой старшей из которых 33 года, а самым младшим (двойняшкам - Главред) 22 года. Девочки каждый год пытаются меня удивлять в День матери. Например, в прошлом году они с помощью ИИ создали для меня песню, а два года назад устроили мне незабываемый день релакса: сначала я пошла на массаж, потом мне сделали макияж, после чего меня ждал ужин в ресторане с родными", - рассказала мама на опыте Анджела.

Одна из дочерей многодетной мамы также нарисовала ее портрет на один из Дней матери, так как профессионально занимается этим, а также дети Анджелы дарили ей поздравления от ее любимого певца.

"Быть мамой - сложная ежедневная работа. Я провожу почти все свое время с детьми и, на первый взгляд, в День Матери лучшим подарком должно быть то, что муж заберет их на весь день, а я отдохну в тишине. Но на самом деле мне бы понравилось, если бы мы всей семьей провели время вместе - то ли на прогулке в парке, то ли посидели в кафе", - рассказала мама троих детей Анастасия.

Чтобы не прогадать с подарком лучше всего подойти к маме и спросить о ее пожеланиях.

"В этот день мне хотелось бы банальных приятностей: кофе, который мне приготовят дети, букет домашних цветов и открытки от детей. Также я бы хотела несколько часов уделить для себя, а потом сходить с детьми в кино или на спектакль", - отметила мама двоих детей Элина.

Мамы утверждают, что не обязательно тратить большие средства на подарок ко Дню матери, а некоторые вообще не ожидают материальных подарков, для них важнее внимание от детей и качественно проведенное совместное время с ними.

"В этом году я впервые буду праздновать День матери в роли мамы, ведь моя дочь родилась всего 3 месяца назад. Поэтому мне еще сложно представить, какой подарок я бы хотела получить в этот день. Я больше буду ждать этот праздник в последующие годы, ведь ребенок уже подрастет и сможет нарисовать открытку или сделать что-то своими руками вместе с папой. Думаю это именно тот милый подарок, с которым утром второго воскресенья мая может прийти ребенок к своей маме", - сказала новоиспеченная мама Анна.

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Что такое День матери?

День матери - международный и локальный праздник в честь матери семьи, а также материнства, материнских связей и влияния матерей в обществе. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая, пишет Википедия.

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