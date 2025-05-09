Что подарить на День матери: мамы с опытом поделились оригинальными идеями

Вы узнаете:
- Какие подарки чаще всего делают на День матери
- Какие подарки хотели бы получить на День матери опытные мамы
День матери уже на носу, ведь в Украине его празднуют из года в год во второе воскресенье мая, и многим хочется порадовать своих матерей и поблагодарить их за ту заботу, любовь и ласку, которую они дарят ежедневно. Однако выбрать подарок для мамы иногда бывает сложно.
Главред подобрал самые популярные варианты подарков маме на День матери, а также пообщался с матерями и выяснил, что бы они хотели получить в этот день.
В Сети предлагают немало вариантов подарков ко Дню матери. Среди самых популярных:
- Цветы
- Открытка или рисунок ребенка
- Любимые сладости
- Завтрак в постель
- Сертификат на мастер-класс
- Билет на концерт или спектакль
- Набор посуды
- Свеча с секретной надписью
- Аромасвечи
- Книга любимого автора
- Набор косметики
Но чтобы точно не прогадать с подарком, стоит учесть мнения самих матерей. Четверо мам рассказали Главреду, какие самые интересные подарки им делали на День матери и что они бы хотели получить.
"Я мама 4 детей, самой старшей из которых 33 года, а самым младшим (двойняшкам - Главред) 22 года. Девочки каждый год пытаются меня удивлять в День матери. Например, в прошлом году они с помощью ИИ создали для меня песню, а два года назад устроили мне незабываемый день релакса: сначала я пошла на массаж, потом мне сделали макияж, после чего меня ждал ужин в ресторане с родными", - рассказала мама на опыте Анджела.
Одна из дочерей многодетной мамы также нарисовала ее портрет на один из Дней матери, так как профессионально занимается этим, а также дети Анджелы дарили ей поздравления от ее любимого певца.
"Быть мамой - сложная ежедневная работа. Я провожу почти все свое время с детьми и, на первый взгляд, в День Матери лучшим подарком должно быть то, что муж заберет их на весь день, а я отдохну в тишине. Но на самом деле мне бы понравилось, если бы мы всей семьей провели время вместе - то ли на прогулке в парке, то ли посидели в кафе", - рассказала мама троих детей Анастасия.
Чтобы не прогадать с подарком лучше всего подойти к маме и спросить о ее пожеланиях.
"В этот день мне хотелось бы банальных приятностей: кофе, который мне приготовят дети, букет домашних цветов и открытки от детей. Также я бы хотела несколько часов уделить для себя, а потом сходить с детьми в кино или на спектакль", - отметила мама двоих детей Элина.
Мамы утверждают, что не обязательно тратить большие средства на подарок ко Дню матери, а некоторые вообще не ожидают материальных подарков, для них важнее внимание от детей и качественно проведенное совместное время с ними.
"В этом году я впервые буду праздновать День матери в роли мамы, ведь моя дочь родилась всего 3 месяца назад. Поэтому мне еще сложно представить, какой подарок я бы хотела получить в этот день. Я больше буду ждать этот праздник в последующие годы, ведь ребенок уже подрастет и сможет нарисовать открытку или сделать что-то своими руками вместе с папой. Думаю это именно тот милый подарок, с которым утром второго воскресенья мая может прийти ребенок к своей маме", - сказала новоиспеченная мама Анна.
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Что такое День матери?
День матери - международный и локальный праздник в честь матери семьи, а также материнства, материнских связей и влияния матерей в обществе. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая, пишет Википедия.
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