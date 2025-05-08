Барбекю или шашлыки могут обернуться проблемами: врач предупредила об опасности

Опасность застолья на природе кроется в подготовке гриля к жарке любимых продуктов.

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Врач рассказала, почему щетка для гриля может быть опасной / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем опасно чистить гриль после пикника

Что может произойти после употребления пищи с неправильно почищенного гриля

Лето уже не за горами, а это лучшая пора для посиделок с друзьями или семьей на природе. Неотъемлемым элементом которых является приготовление мяса или овощей на гриле. Однако такой отдых может иметь нежелательные последствия.

Главред узнал, что если неправильно почистить гриль - это может привести к проблемам со здоровьем, или даже угрожать жизни. Как пишет издание Express, об этом рассказала британский врач Бичгем.

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Она работает в неотложной детской медицине и рассказала о случае, который доказал, что использование металлических щеток для чистки гриля может быть опасным.

Дело в том, что проволочная щетина щетки может отломаться, попасть в пищу, которая будет готовиться на гриле, в результате чего ее съест человек. Так произошло с одной из ее пациентов.

К врачу Бичгем попал четырехлетний мальчик с кусочком проволоки от щетки, который застрял в его горле. При этом врачи узнали инородное тело только после 10 дней обследований.

Во время семейного барбекю ребенок резко схватился за ухо и закричал от боли. Его привезли в отделение неотложной помощи, но проверка уха показала, что все хорошо, поэтому мальчика отправили домой.

После дальнейших обследований его отвезли к врачу - на тот момент у маленького мальчика поднялась температура, и он не хотел ничего есть и пить. Сначала Бичгем и ее коллеги не имели представления, что с ним происходит и только после проведения анализов и компьютерной томографии была выявлена причина боли.

"У него был металлический провод диаметром около 2 см, который застрял в паратонзиллярных тканях справа, и вокруг него начал развиваться абсцесс", - рассказала врач.

К счастью, быстрая операция позволила удалить проволоку, дренировать абсцесс, а четырехлетнему мальчику назначили курс лекарств.

Впоследствии выяснилось, что он гамбургер, в котором и был кусок щетки для гриля. Поэтому врач призвала всех не использовать такую щётку для очистки гриля, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

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