Какой вид мяса самый полезный для человека и даже омолаживает - ответ удивит

Самым полезным видом мяса является печень животных, которых кормят травой, по словам эксперта - это природный суперфуд с мощным антивозрастным эффектом.

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Какое мясо самое полезное - почему полезно есть печень / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Для чего полезно есть печень

Почему печень полезнее, чем мясо

В стремлении продлить жизнь, многие люди выбирают зелень, чаи с антиоксидантами и популярные суперфуды, например семена чиа. Однако известный врач Эрик Берг считает, что есть значительно более эффективный антивозрастной продукт - особенно для сторонников мяса.

Главред выяснил, что полезного в печени.

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Какое мясо самое полезное - какая польза от куриной печени

"Самый омолаживающий продукт номер один - это не капуста, не зеленый чай и точно не семена чиа. Самая омолаживающая пища в мире - это на самом деле печень, которую кормят травой", - отметил он в видео в Instagram.

Что известно о YouTube канале "Dr. Eric Berg DC" "Dr. Eric Berg DC" - это популярный YouTube-канал, созданный доктором Эриком Бергом, который специализируется на диетологии, кето-диете и здоровом образе жизни. Канал имеет более 10 миллионов подписчиков и миллиарды просмотров, что делает его одним из ведущих источников информации в сфере питания и медицинского самосовершенствования. Он возглавляет списки популярных каналов в сфере здоровья и питания на YouTube. Об авторе Эрик Берг - лицензированный мануальный терапевт (DC) с более чем 30-летним опытом в сфере здравоохранения. Его основная специализация - помощь людям в достижении оптимального здоровья через питание, гормональное равновесие и использование кето-диеты. Берг также является автором книги "The Healthy Keto Plan", которая получила широкую известность.

По словам Берга, печень насыщена витаминами группы B, цинком, медью, коэнзимом Q10 и другими жизненно важными соединениями. Она содержит большое количество витамина А, поддерживающего зрение, щитовидную железу, иммунитет и здоровье кожи.

Как передает Express, печень от животных, которых кормят травой, является источником витаминов K2, E и D. Кроме того, аминокислоты и коллаген в ее составе способствуют сохранению упругости кожи и подвижности суставов с возрастом.

Смотрите видео о том, почему полезно есть печень:

Хотя этот продукт долгое время оставался недооцененным из-за устаревшей репутации, доктор Берг убежден, что время это переосмыслить.

"Вы можете смотреть на печень как на мощную витаминно-минеральную добавку", - говорит он.

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