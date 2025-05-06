Загадка 50 гривен раскрыта: кто изображен на обороте и что эти фигуры скрывают

О чем идет речь в материале:
- Что нарисовано на 50 грн
- Какое здание на 50 гривнях
Многие люди не замечали полупрозрачные фигуры, которые словно призраки появляются на обороте купюры номиналом в 50 гривен. Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, кто эти фигуры, откуда они взялись и какой смысл заложен в их изображение.
Главред выяснил, что изображено на 50 гривнях.
Где находится здание с 50 гривен
На оборотной стороне банкноты в 50 гривен изображено здание, которое хорошо знакомо киевлянам - это Дом учителя, бывшее здание Педагогического музея.
Именно здесь, начиная с марта 1917 года, заседала Центральная Рада, которая сначала функционировала как представительный орган, а впоследствии стала первым украинским парламентом.
"На 50 гривнях на обороте размещено изображение сегодняшнего дома учителя в Киеве, где с марта 1917 года заседала Центральная Рада. Сначала представительный орган, а затем украинский парламент", - объясняет историк Александр Алферов.
Скрытые символы на гривнях
Однако наибольший интерес вызывают две фигуры - полупрозрачная женщина с серпом и мужчина с молотом, расположенные по обе стороны здания. Многие не знают, что это за фигуры, и имеют ли они историческую подоплеку.
"На банкноте вдоль здания мы видим фигуру полупрозрачную женщину и мужчину - Кто они, друзья? А это фигура крестьянки с серпом и рабочего с молотом, которые находились на банкноте в 100 гривен 1918 года", - отмечает Алферов.
Смотрите видео о том, какие скрытые символы есть на гривнях и что они означают:
Эти фигуры - прямая аллюзия на идеологию эпохи УНР, когда молот и серп еще не ассоциировались с советской символикой, но уже указывали на социалистические настроения тогдашней интеллигенции.
"Между прочим, серп и молот ничего не напоминает? Да, тогдашняя власть была социалистически настроена. И серп и молот апеллировал к красным идеям, которыми болела часть тогдашней интеллигенции", - подчеркивает историк.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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