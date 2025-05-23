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На рынке недвижимости Украины заметны изменения: насколько подорожала земля

Анна Косик
23 мая 2025, 18:10
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Наибольшую активность на рынке земли фиксируют в центральной Украине.
земля, деньги
Цены на землю в Украине разнятся / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Стоимость гектара земли выросла более чем на 30 тысяч гривен
  • Самые высокие цены на землю в Днепропетровской области
  • В ближайшие годы цены на землю будут продолжать расти

В апреле 2025 года стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине достигла 86655 гривен. Это, согласно данным аналитической платформы Опендатабот, на 32023 гривны больше, чем в предыдущем месяце.

При этом необходимо учитывать то, что цены на землю варьируются в зависимости от области. Например, в Днепропетровской области в апреле средняя стоимость гектара земли составляла 358305 гривен, что является наибольшим показателем в Украине.

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Зато, например, в Одесской области за такой же участок придется отдать всего 39040 гривен.

Координатор земельного комитета ассоциации УКАБ Игорь Лисецкий в эфире "Суспільного" отметил, среди ключевых факторов, которые влияют на ценовую динамику является война. Из-за нее и других факторов прогнозируется, что в ближайшие несколько лет угодья будут дорожать так, что стоимость гектара может вырасти на 15-20%, или даже больше.

Цены на недвижимость в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что темпы повышения стоимости жилья в Украине меньше инфляции в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом цены выросли на 11,2%.

Накануне стало известно, что с начала года в Украине подорожала аренда жилья. В частности, западные области остаются самыми дорогими регионами для съема.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле по сравнению с мартом этого года в большинстве областей незначительно изменилась стоимость аренды жилья - цены колебались в пределах нескольких процентов.

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Кто такой Игорь Лисецкий?

Игорь Лисецкий - координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), ранее 7 лет работал заместителем руководителя отдела земельных и имущественных отношений "Запад-Агро МХП".

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