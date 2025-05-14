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Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в Украине

Мария Николишин
14 мая 2025, 16:00
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Любое снижение или рост цены на нефть отображается на Украине.
Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в Украине
Цены на бензин в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Снижение цен на нефть влияет на цену топлива в Украине
  • Сейчас цены на топливо примерно такие же, как в 2022 году

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, скажется ли снижение цен на нефть в мире на ценах на бензин в Украине.

По его словам, снижение цен на нефть через 20 дней сказывается на потолке наших цен на топливо.

"Сегодня мы используем импортное топливо, которое мы покупаем в Европе, и цена которого полностью соответствует динамике цен на нефть на мировых рынках", - сказал он на чате в Главреде.

Экономист подчеркнул, что сейчас топливо в Украине стоит примерно столько же, сколько оно стоило в 2022 году.

"И это при том, что в 2022 году было восстановлено 20% налога на добавленную стоимость, а также акциз в полном объеме. И мы, увеличив более чем на 30% платежи в бюджет, имеем такую же цену, которая была в 2022 году. Именно потому, что упала цена на нефть на мировом рынке", - подчеркнул Пендзин.

Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в Украине
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Он также добавил, что все эти вещи очень связаны между собой: любое снижение или рост цены на нефть сразу же отражается у нас на потолке.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Цены на топливо в Украине - что известно

Как сообщал Главред, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что Украине частично удалось восстановить собственное производство топлива, что положительно отразится на ценах на АЗС.

Также известно, что в Украине с 1 мая на автозаправочных станциях должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Такое нововведение призвано улучшить экологию и экономику государства.

В то же время, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что ожидать того, что завтра 95-й бензин на заправках будет стоить не около 60 гривен за литр, а 40 гривен, не стоит.

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Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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