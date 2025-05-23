Тарифы на электроэнергию с 1 июня: кто из украинцев заплатит меньше

Главное:
- Украинцам назвали ставку оплаты электроэнергии
- Для двухзонных электросчётчиков предусмотрен пониженный тариф
С 1 июня 2025 года тарифы на электроэнергию для населения останутся прежними.
Согласно постановлению Кабинета министров, украинцы будут продолжать оплачивать электроэнергию по ставке 4,32 грн за киловатт-час, и это решение будет действовать как минимум до конца октября 2025 года, пишут Факты.
Таким образом, в июне стоимость электроэнергии не изменится — потребители продолжат платить по действующему тарифу.
Для пользователей, у которых установлены двухзонные электросчётчики, предусмотрен пониженный тариф в ночное время. В частности, с 23:00 до 07:00 киловатт-час обойдётся в 2,16 грн, что в два раза дешевле стандартной дневной ставки.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ограничивают поставки электроэнергии. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских атак.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.
Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.
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