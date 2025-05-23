Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Константин Меладзе лично объявил событие.

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Группа ВИА Гра - последняя песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

Кратко:

Константин Меладзе рассказал о судьбе ВИА Гры

Композитор обнародовал последнюю их песню

Российский продюсер и композитор Константин Меладзе, который так и не высказал свое мнение насчет террористического вторжения РФ в Украину, вышел на связь и признался, что группа ВИА Гра прекращает свое существование.

На своей странице в соцсетях Меладзе сделал публикацию, где сообщил, что вышла последняя песня группы, которая существовала 25 лет, но ее состав регулярно менялся.

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"Galileo — последняя песня группы „ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", — написал Константин.

Константин Меладзе о судьбе ВИА Гры / фото: скрин instagram.com, Константин Меладзе

Многие солистки в ответ поблагодарили создателя ВИА Гры и написали теплые слова, также в комментариях отметилась и бывшая жена Меладзе – Вера Брежнева, которая когда-то была в составе группы.

Брежнева и Меладзе ранее были парой / instagram.com, Константин Меладзе

"Благодарю за все!" - написала певица.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

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Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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