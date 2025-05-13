"Новый бойфренд": Вера Брежнева впервые рассказала о своей личной жизни

Вера Брежнева поставила точку в слухах.

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Вера Брежнева - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

Вера Брежнева рассказала о личной жизни

Какие слухи о ней ходят

Украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, рассказала о своей личной жизни.

Как сообщают СМИ, Брежнева пошутила о слухах, что у нее каждые два месяца новый бойфренд.

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"У меня каждые два месяца новый бойфренд. Самые безумные слухи, причем реально необоснованные", — рассказала Брежнева.

Вера Брежнева сейчас живет за границей / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Также Вера отметила, что слухи окружают ее жизнь на протяжении всего творческого пути, а одна из выдумок запомнилась ей больше всего. Долгое время журналисты сообщали, что певица ждет ребенка.

"Если я реагирую, я могу посмеяться. Мы можем командой посмеяться. У меня было время, когда я немножко подзалипала на комментарии", —поделилась Брежнева.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

Напомним, Вера Брежнева ранее была женой российского продюсера Константина Меладзе. Пара заключила брак в 2015 году, а уже в 2022 году активно начали говорить об их разрыве. Кстати, были слухи, что супруги расстались из-заразных взглядов на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Смотрите видео интервью Веры Брежневой:

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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