Кот спрятался на кухне: только люди с "соколиным зрением" найдут его за 25 секунд

Нужна незаурядная внимательность, чтобы кот не смог выскользнуть из вашего поля зрения.

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Где спрятался кот/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Головоломки обычно на самом деле не так просты, как кажется на первый взгляд. Поэтому люди, которые думают, что такие загадки очень легко разгадывать, сильно ошибаются.

Вот и следующая загадка не станет исключением. С первого взгляда может казаться, что вы сможете ее разгадать едва ли не за несколько секунд. Но уже со временем станет понятно, что это было обманчивое впечатление. На самом деле все не так просто, как вы думаете.

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В новой загадке надо отыскать котика, который мастерски спрятался на кухне, пишет jagranjosh. Надо будет очень сильно постараться, чтобы его заметить. Ведь животное сделало все, чтобы не попадаться вам на глаза.

Нужно внимательно осмотреть все закоулки картинки, не пропуская ни одной мелочи, ведь трудно спрогнозировать, что именно укажет вам путь к правильному ответу.

Но придется спешить, ведь на загадку дается ограниченное количество времени - всего 25 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Где спрятался кот/ jagranjosh

Ваша уверенность в себе откроет вам путь к успеху. Поэтому не сомневайтесь в себе и двигайтесь вперед несмотря ни на что.

А когда разгадаете загадку, можете взглянуть на картинку внизу, чтобы сверить ответ. Там мы обозначили на рисунке место, где именно спрятался кот.

Кот спрятался аж под потолком/jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой число 44 найдет только "эксперт по головоломкам" - это сложная загадка на внимательность. Можно проверить свою внимательность и навыки наблюдения с помощью такой сложной загадки.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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