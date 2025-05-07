Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

К этой картинке можно очень долго присматриваться - и так и не заметить там женщину. Только самым внимательным это удастся.

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Где женщина на фотографии/ Reddit

Некоторые головоломки и оптические иллюзии настолько сложны, что справиться с ними могут лишь единицы. Не исключением стала и следующая загадка, в которой нужно отыскать женщину среди камней.

Справиться с такой непростой загадкой смогут не все - только небольшому количеству людей это удастся, пишет jagranjosh.

Мы видим на фотографии большое количество камней, а на заднем плане - деревья. Сначала может казаться, будто бы ни одной живой души на картинке нет, но это на самом деле не так.

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Если очень внимательно присмотреться, то станет понятно, что там есть женщина, которая нашла очень удачное место, чтобы слиться с окружающей средой и стать практически незаметной. Она будто "растворилась" среди камней - только самым внимательным людям, обладающим "орлиным зрением", удастся ее увидеть.

Еще сложнее эта загадка становится из-за ограничения во времени - на выполнение задания дается всего на всего 7 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить свою внимательность? Если да - тогда двигайтесь вперед и ни шагу назад.

Где женщина на фотографии/ Reddit

Мы верим, что вам точно удастся выйти победителем из этой непростой игры, если вы приложите усилия и постараетесь.

Внизу мы оставили правильный ответ. Если присмотреться, то становится понятно, что женщина сидит на камне близко к центру фотографии.

Непросто будет заметить женщину/ Reddit

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, что имеет ноги, но не ходит - такую загадку смогут разгадать лишь единицы. Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

Также ранее мы рассказывали о задании, в котором надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Если вы любите головоломки, то возможно вас заинтересуют также вот эти загадки:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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