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Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

Алёна Воронина
7 мая 2025, 14:35
137
К этой картинке можно очень долго присматриваться - и так и не заметить там женщину. Только самым внимательным это удастся.
Загадка
Где женщина на фотографии/ Reddit

Некоторые головоломки и оптические иллюзии настолько сложны, что справиться с ними могут лишь единицы. Не исключением стала и следующая загадка, в которой нужно отыскать женщину среди камней.

Справиться с такой непростой загадкой смогут не все - только небольшому количеству людей это удастся, пишет jagranjosh.

Мы видим на фотографии большое количество камней, а на заднем плане - деревья. Сначала может казаться, будто бы ни одной живой души на картинке нет, но это на самом деле не так.

видео дня

Если очень внимательно присмотреться, то станет понятно, что там есть женщина, которая нашла очень удачное место, чтобы слиться с окружающей средой и стать практически незаметной. Она будто "растворилась" среди камней - только самым внимательным людям, обладающим "орлиным зрением", удастся ее увидеть.

Еще сложнее эта загадка становится из-за ограничения во времени - на выполнение задания дается всего на всего 7 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Готовы ли вы бросить себе вызов и проверить свою внимательность? Если да - тогда двигайтесь вперед и ни шагу назад.

Загадка
Где женщина на фотографии/ Reddit

Мы верим, что вам точно удастся выйти победителем из этой непростой игры, если вы приложите усилия и постараетесь.

Внизу мы оставили правильный ответ. Если присмотреться, то становится понятно, что женщина сидит на камне близко к центру фотографии.

Загадка
Непросто будет заметить женщину/ Reddit

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, что имеет ноги, но не ходит - такую загадку смогут разгадать лишь единицы. Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

Также ранее мы рассказывали о задании, в котором надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

Если вы любите головоломки, то возможно вас заинтересуют также вот эти загадки:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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