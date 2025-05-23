Сенсация столетия: у Фредди Меркьюри есть дочь, которую он скрывал

Рок-певец Фредди Меркьюри писал дневники и имел секретную дочь.

https://glavred.info/starnews/sensaciya-stoletiya-u-freddi-merkyuri-est-doch-kotoruyu-on-skryval-10667300.html Ссылка скопирована

Фредди Меркьюри много лет скрывал внебрачную дочь / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

Как стало известно о дочери Фредди Меркьюри

Кто мать дочери Фредди Меркьюри

Новая сенсационная биография культового фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри ошеломит мир шоу-бизнеса, раскрыв существование тайной дочери.

Книга "С любовью, Фредди" рассказывает историю ребенка, который был зачат случайно во время интрижки с женой близкого друга в 1976 году, через год после того, как "Богемская рапсодия" стала хитом, пишет The Daily Mail.

видео дня

О ее существовании знали только самые близкие друзья Меркьюри, включая его родителей и сестру, остальных участников группы и любовь всей его жизни Мэри Остин.

Фредди Меркьюри имел дочь / Фото Pixabay

Все они хранили последний секрет Фредди, но женщина, которой сейчас 48 лет и которая живет в Европе, где она является медицинским работником, а также матерью, сделав Фредди посмертным дедушкой, выступила с рассказом своей истории уважаемому рок-биографу Лесли-Энн Джонс.

Она выросла в любящей семье, но всегда знала, что Меркьюри, частый гость, был ее настоящим отцом. Перед тем, как он умер от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом в 1991 году, он передал ей 17 томов подробных личных дневников, которые она держала в секрете.

Теперь она передала их Джонсу, который ранее написал три биографии певца, и они легли в основу новой книги, которая будет опубликована в сентябре.

Фредди Меркьюри / Скриншот

Это открытие станет огромным шоком для миллионов поклонников певца, которые долгое время любили и принимали его как гея.

Его покойный последний бойфренд, Джим Хаттон, один из многих, кто написал книги о своих отношениях с ним. Однако никто до сих пор не предполагал существования тайного ребенка.

Легендарный шоумен, известный своей яркостью, остроумием и вокальным диапазоном в четыре октавы, Фредди имел ряд полноценных отношений с женщинами, включая Мэри Остин, с которой он познакомился, когда ей было 19, а ему 24, задолго до того, как он стал суперзвездой.

Солист группы Queen имел внебрачную дочь / Фото Pixabay

Пара жила вместе и была помолвлена ​​некоторое время, прежде чем Фредди совершил каминг-аут как гей. У них так и не было детей, хотя Мэри родила двух сыновей от другого партнера и оставалась близкой к Фредди до конца его жизни.

Был еще один, более поздний роман, в начале 1980-х годов, с австрийской актрисой Барбарой Валентин.

Однако эта третья связь с женщиной – матерью его внебрачного ребенка – была тем, что Фредди держал в строжайшем секрете. Предполагается, что женщина умерла много лет назад. В первой главе книги есть рукописное письмо дочери Фредди – известной только как "Б" – в котором она говорит: "Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни.

"Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться большинству людей необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его приверженности любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня как драгоценную вещь".

Фредди Меркьюри и Джим Хаттон / boredpanda.com

Джонс, которая также написала книги о Дэвиде Боуи, Джоне Ленноне, Поле Маккартни и Rolling Stones, впервые встретилась с "Б" три года назад и изначально у него были сомнения относительно ее подлинности.

"Мой инстинкт подсказывал мне сомневаться во всем, но я абсолютно уверена, что она не фантазерка", — говорит она. "Никто не мог бы все это подделать. Зачем ей работать со мной три с половиной года, ничего не требуя?

Она добавляет: "Его единственный ребенок был зачат случайно женой одного из его самых близких друзей, пока его друг был в длительной командировке. Для матери-католички аборт был исключен".

Фредди начал писать дневники в 1976 году, когда впервые узнал о беременности. Каждая книга содержит 192 страницы, они написаны от руки шариковой или роллерной ручкой — иногда черными чернилами, иногда синими, иногда карандашом. В них он излагает свою необычную историю на бумаге, начиная с Занзибара в 1946 году, где он родился Фаррухом Булсарой, у парси-индийских родителей.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что в конце 2022 года на официальном канале в YouTube группы Queen вышла неизданная ранее песня, Face it alone, черновой вокал к которой написал легендарный вокалист коллектива Фредди Меркьюри.

Ранее также корпорация Sony Music за гигантскую сумму в 1,26 млрд долларов США купила права на музыкальный и видеокаталог легендарной британской рок-группы Queen.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред