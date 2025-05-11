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Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

Анна Подгорная
11 мая 2025, 18:21
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Группа Ziferblat показала себя настоящими звездами.
Ziferblat
Евровидение-2025 открытие - каким был выход Ziferblat / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine, instagram.com/eurovision

Вкратце:

  • 11 мая состоялась церемония открытия Евровидения-2025
  • На бирюзовую дорожку участники из Украины Ziferblat вышли в стильных нарядах отечественных дизайнеров

13 мая в Базеле, Швейцария, украинская группа Ziferblat представит нашу страну на 69-ом ежегодном музыкальном конкурсе Евровидение. В первом полуфинале коллектив выступит под номером 5.

Сегодня, 11 мая, состоялось открытие Евровидения-2025. Традиционную бирюзовую дорожку организаторы мероприятия расстелили в Базельской ратуше - историческом здании 16 века.

видео дня

Ziferblat уже появились перед еврофанами, и покорили их новыми, стильными образами от украинских дизайнеров. Сегодняшние костюмы являются визуальным дополнением их конкурсной песни Bird of Pray, эмоциональным разогревом для зрителей.

Ziferblat
Евровидение-2025 открытие - каким был выход Ziferblat / Cуспільне

Братья Лещинские Даниил и Валентин выбрали фактурные наряды от J’amemme из полупрозрачных тканей с плиссировкой и в глубоких темных оттенках. Федор Ходаков был одет в тотал-лук от Andreas Moskin, навеянный украинским кинематографом 60-70 годов (в частности фильмом "Белая птица с черной отметиной"), сообщает Суспільне.

Ziferblat
Евровидение-2025 открытие - каким был выход Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision
Ziferblat
Евровидение-2025 открытие - каким был выход Ziferblat / instagram.com/suspilne.eurovision

"Эти наряды - не просто одежда, а продолжение голоса группы, визуальный язык музыки, который говорит об устойчивости, глубине и современной украинской идентичности", - комментирует образы музыкантов их команда.

Евровидение, Украина на Евровидении
Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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