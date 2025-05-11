Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

Европа готова приступить к переговорам уже с четверга, подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

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Жан-Ноэль Барро прокомментировал перспективы мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

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Европейские страны готовы подключиться к возможным переговорам

Переговоры не могут вестись в условиях продолжающихся боевых действий

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Как отметил он в эфире Radio France, европейские страны готовы подключиться к возможным переговорам между Киевом и Москвой, но только при условии соблюдения режима прекращения огня.

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"Общий призыв со стороны Европы, Украины и США к безоговорочному 30-дневному перемирию, которое должно начаться в понедельник, заставил Владимира Путина сделать шаг навстречу. Это позитивный сигнал, и мы готовы приступить к переговорам уже с четверга, если ситуация позволит", — подчеркнул министр.

Он особо отметил, что никакие переговоры не могут вестись в условиях продолжающихся боевых действий: "Переговоры под обстрелами невозможны".

Барро также предупредил, что в случае отказа Кремля соблюдать перемирие, страны Запада усилят экономическое давление на Россию: "У нас есть инструменты для введения дополнительных санкций, которые нанесут серьёзный удар по российской экономике. Уже сейчас санкции, действующие с начала войны, обошлись режиму Путина в 400 миллиардов евро — это эквивалент трёхлетнего военного бюджета".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Реджеп Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции. Произошел поворотный момент, нужно им воспользоваться, чтобы достичь мира, полагает Реджеп Эрдоган.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Напомним, Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.

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Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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