Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

Главное:
- Европейские страны готовы подключиться к возможным переговорам
- Переговоры не могут вестись в условиях продолжающихся боевых действий
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.
Как отметил он в эфире Radio France, европейские страны готовы подключиться к возможным переговорам между Киевом и Москвой, но только при условии соблюдения режима прекращения огня.
"Общий призыв со стороны Европы, Украины и США к безоговорочному 30-дневному перемирию, которое должно начаться в понедельник, заставил Владимира Путина сделать шаг навстречу. Это позитивный сигнал, и мы готовы приступить к переговорам уже с четверга, если ситуация позволит", — подчеркнул министр.
Он особо отметил, что никакие переговоры не могут вестись в условиях продолжающихся боевых действий: "Переговоры под обстрелами невозможны".
Барро также предупредил, что в случае отказа Кремля соблюдать перемирие, страны Запада усилят экономическое давление на Россию: "У нас есть инструменты для введения дополнительных санкций, которые нанесут серьёзный удар по российской экономике. Уже сейчас санкции, действующие с начала войны, обошлись режиму Путина в 400 миллиардов евро — это эквивалент трёхлетнего военного бюджета".
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее Реджеп Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции. Произошел поворотный момент, нужно им воспользоваться, чтобы достичь мира, полагает Реджеп Эрдоган.
Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".
Напомним, Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.
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Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
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