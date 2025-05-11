Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

В США отметили, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны происходить только после начала безусловного 30-дневного перемирия.

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У Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

О чем говорится в материале:

У Трампа отреагировали на инициативу Путина начать переговоры с Украиной в Стамбуле

В США выдвинули условие Путину по прекращению огня

Спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования войны России против Украины Кит Келлог ответил на заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о начале мирных переговоров без прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в ответ на сообщение премьер-министра Новой Зеландии в соцсети X.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства!!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него - переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот", - написал Келлог. видео дня

В то же время, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон заявил, что его страна вместе с международными партнерами выступает за справедливый и устойчивый мир в Украине, начиная с полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней.

До этого Кит Келлог также опубликовал на своем профиле в X сообщение президента Франции Эммануэля Макрона, который также критически высказался относительно инициатив Кремля.

Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Президент Франции подчеркнул, что во время пребывания в Киеве вместе с президентом Трампом они выступили с четкой инициативой относительно безусловного 30-дневного прекращения огня, которое должно начаться в понедельник.

По его словам, президент Зеленский уже подтвердил свое согласие без дополнительных требований, и теперь остается дождаться аналогичного ответа со стороны России.

"Не может быть никаких переговоров, когда говорит оружие. Не может быть диалога, если в то же время бомбардируют гражданское население. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - резюмировал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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