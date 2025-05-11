К любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с осторожностью - эксперт

Что сказал Виталий Кулик:
- Украине нужно действовать проактивно
- Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай"
Турция как посредник в будущих переговорах может продвинуть определенные формулировки как "компромиссные", но они впоследствии окажутся проблемными в реализации, интерпретации или поэтапном выполнении. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
По его словам, к любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с особой осторожностью - даже к тем, которые подаются только на обсуждение, не говоря уже о подписании.
"Так какие риски для Украины, если Турция действительно станет посредником? Они есть, но не из-за личных симпатий Эрдогана к Путину, а из-за того, что Турция руководствуется национальными интересами. Если мы будем исходить из того, что у Эрдогана есть отношения с Путиным, и это якобы обязательно как-то на нас скажется - мы сами ставим себя в ловушку. Нельзя мыслить в таких категориях", - заявил Кулик.
По его мнению, вместо этого нужно действовать проактивно: предлагать Турции собственные инициативы, чтобы не допустить продвижения российских интересов через ее посредничество. Надо формировать повестку дня так, чтобы быть на шаг впереди.
"Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай" - она всегда с добавленной стоимостью для него. И мы должны эту добавленную стоимость обязательно учитывать в своих планах. Лучше иметь запас собственной выгоды или маневра, чтобы россияне не переиграли нас через турецкое посредничество, и чтобы турки не подсунули формулировки или инициативы, которые мы впоследствии не сможем реализовать или отозвать.Американцы, вероятно, примут любой формат, который предложит Эрдоган. Поэтому апеллировать к США в этом случае не имеет смысла. И в ситуации, когда Турция выступает посредником, нужно играть в сложную, тонкую и бюрократическую игру", - резюмировал он.
Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции – главные новости:
Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая глава страны-агрессора России Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".
Причем Путин фактически отверг предложение Украины и Запада о 30-дневном перемирии.
В Кремле выдвинули как минимум два "условия" для переговоров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва "требует" учитывания "реальной ситуации" на поле боя и "результатов" переговоров в Стамбуле, которые были весной 2022 года.
Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.
Турция готова прилагать усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир в Украине. Турецкая республика готова организовать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.
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Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
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