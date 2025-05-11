К любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с осторожностью - эксперт

По мнению Кулика, нужно предлагать Турции собственные инициативы, чтобы не допустить продвижения российских интересов.

https://glavred.info/ukraine/k-lyubym-bumagam-predlozhennym-turciey-nado-otnositsya-s-ostorozhnostyu-ekspert-10663724.html Ссылка скопирована

По мнению Кулика, нужно предлагать Турции собственные инициативы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что сказал Виталий Кулик:

Украине нужно действовать проактивно

Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай"

Турция как посредник в будущих переговорах может продвинуть определенные формулировки как "компромиссные", но они впоследствии окажутся проблемными в реализации, интерпретации или поэтапном выполнении. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, к любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с особой осторожностью - даже к тем, которые подаются только на обсуждение, не говоря уже о подписании.

видео дня

"Так какие риски для Украины, если Турция действительно станет посредником? Они есть, но не из-за личных симпатий Эрдогана к Путину, а из-за того, что Турция руководствуется национальными интересами. Если мы будем исходить из того, что у Эрдогана есть отношения с Путиным, и это якобы обязательно как-то на нас скажется - мы сами ставим себя в ловушку. Нельзя мыслить в таких категориях", - заявил Кулик.

По его мнению, вместо этого нужно действовать проактивно: предлагать Турции собственные инициативы, чтобы не допустить продвижения российских интересов через ее посредничество. Надо формировать повестку дня так, чтобы быть на шаг впереди.

"Посредническая миссия Эрдогана всегда имеет формат "купи-продай" - она всегда с добавленной стоимостью для него. И мы должны эту добавленную стоимость обязательно учитывать в своих планах. Лучше иметь запас собственной выгоды или маневра, чтобы россияне не переиграли нас через турецкое посредничество, и чтобы турки не подсунули формулировки или инициативы, которые мы впоследствии не сможем реализовать или отозвать.Американцы, вероятно, примут любой формат, который предложит Эрдоган. Поэтому апеллировать к США в этом случае не имеет смысла. И в ситуации, когда Турция выступает посредником, нужно играть в сложную, тонкую и бюрократическую игру", - резюмировал он.

Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции – главные новости:

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая глава страны-агрессора России Владимир Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Причем Путин фактически отверг предложение Украины и Запада о 30-дневном перемирии.

В Кремле выдвинули как минимум два "условия" для переговоров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва "требует" учитывания "реальной ситуации" на поле боя и "результатов" переговоров в Стамбуле, которые были весной 2022 года.

Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.

Турция готова прилагать усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир в Украине. Турецкая республика готова организовать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

Другие новости:

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред