Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

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- Завод Стрела в поселке Суземка выведен из строя
- Зафиксировано поражение основных производственных зданий
Завод Стрела в поселке Суземка Брянской области РФ, продукция которого используется в различных военных системах, включая радиолокационное оборудование и электронные компоненты для вооружения, выведен из строя.
"Наши военные били по нему еще осенью прошлого года, когда были поражены цеха, склады и т. д., а теперь можно говорить о том, что атакой в начале этого месяца, а именно 4 апреля, этот завод был фактически уничтожен", — пишет Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, которые были обнародованы OSINT-сообществом КіберБорошно.
Спутниковые снимки зафиксировали поражение основных производственных зданий и складских помещений завода, который был задействован в поставках продукции для российского вооружения, в частности активно сотрудничал с корпорацией Ростех.
Также предприятие сотрудничает с научно-исследовательским институтом радиокомпонентов в Москве, указали аналитики. Несмотря на близкое расположение к границе с Украиной (ориентировочно в 9−10 км), завод продолжал работать.
Согласно открытым данным, завод Стрела специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов и тому подобное. Среди партнеров предприятия — "ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты".
Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.
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