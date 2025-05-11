Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

Главное:
- Герасимов в настоящее время проходит военно-врачебную экспертизу в Москве
- На место Герасимова могут назначить Теплинского или Мордвичева
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в настоящее время проходит военно-врачебную экспертизу в Москве, что, уже вызвало обсуждения о возможной смене руководства в российском военном командовании.
По информации партизанского движения АТЕШ, сведения о прохождении Герасимовым медицинской комиссии поступили от нескольких источников в российской группировке войск "Днепр".
Хотя официально экспертиза может быть обычной процедурой, в АТЕШ подчеркивают, что если её проходит такой ключевой фигурант, как Герасимов — главный военный стратег войны против Украины и близкий соратник диктатора Владимира Путина — это может свидетельствовать о подготовке к изменениям в высшем командовании.
По словам источников, в кругах офицеров уже ведутся неофициальные разговоры о возможных кандидатах на замену Герасимову. Среди упоминаемых фигур — командующий Воздушно-десантными войсками генерал Теплинский и глава Центрального военного округа генерал Мордвичев.
Партизаны уточняют, что пока эти данные не подтверждены, однако подчеркивают: в таких кругах редко распространяются слухи без оснований.
Ранее сообщалось о том, что Путин может готовить замену для Герасимова. Начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова могут назначить виновным в провале российских войск.
Напомним, ранее Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР в войне. Россия официально заявила об участии северокорейских военных в войне против Украины.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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