Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

Сведения о прохождении Герасимовым медицинской комиссии поступили от нескольких источников.

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Валерия Герасимова могут уволить / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Герасимов в настоящее время проходит военно-врачебную экспертизу в Москве

На место Герасимова могут назначить Теплинского или Мордвичева

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в настоящее время проходит военно-врачебную экспертизу в Москве, что, уже вызвало обсуждения о возможной смене руководства в российском военном командовании.

По информации партизанского движения АТЕШ, сведения о прохождении Герасимовым медицинской комиссии поступили от нескольких источников в российской группировке войск "Днепр".

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Хотя официально экспертиза может быть обычной процедурой, в АТЕШ подчеркивают, что если её проходит такой ключевой фигурант, как Герасимов — главный военный стратег войны против Украины и близкий соратник диктатора Владимира Путина — это может свидетельствовать о подготовке к изменениям в высшем командовании.

По словам источников, в кругах офицеров уже ведутся неофициальные разговоры о возможных кандидатах на замену Герасимову. Среди упоминаемых фигур — командующий Воздушно-десантными войсками генерал Теплинский и глава Центрального военного округа генерал Мордвичев.

Партизаны уточняют, что пока эти данные не подтверждены, однако подчеркивают: в таких кругах редко распространяются слухи без оснований.

Ранее сообщалось о том, что Путин может готовить замену для Герасимова. Начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова могут назначить виновным в провале российских войск.

Напомним, ранее Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР в войне. Россия официально заявила об участии северокорейских военных в войне против Украины.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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