'Он уже в Москве': Путин может готовить замену для Герасимова - кто возглавит Генштаб РФ

Экс-главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин может возглавить Генштаб ВС России после отставки Герасимова, считает военный эксперт.

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Кто может возглавить Генштаб ВС России вместо Валерия Герасимова / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова могут назначить виновным в провале российских войск в районе Курска, ведь по данным росСМИ, он получал сообщения о подготовке наступления на этом направлении. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в результате этого военного провала, Кремль может начать процесс замены начальника Генштаба ВС России. Однако, Жданов отмечает, что пока трудно сказать, кто именно может заменить Валерия Герасимова.

"Все "великие полководцы" со звездой героя России на груди облажались. Любимец Путина среди всех командующих округов - Дворников, который руководил Южным военным округом, облажался и был уволен", - отметил Жданов.

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Кроме того, он отметил, что любимый генерал Путина по Сирии Сергей Суровикин тоже был уволен после ряда провалов на украинском фронте.

"Хотя говорят, что Суровикина отозвали из ссылки в Сирии и он уже в Москве...", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия перебросила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления своих войск на этом направлении, сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер".

В течение трех дней атак на Курскую область, украинские силы захватили больше территории, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года, отмечает The Telegraph. Очевидно, что это наступление имеет три основные цели.

Минобороны США считают, что действия Украины в Курскойобласти соответствуют американской политике, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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