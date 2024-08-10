Чем закончится операция в Курской области и почему у Путина все плохо: интервью со Ждановым

Курская область станет зоной активных боевых действий, глава Кремля Владимир Путин не рискнет объявить мобилизацию, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Курская операция может затянуться до конца войны, осенью армия РФ начнет заканчиваться – Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Операция Сил обороны в Курской области прогремела как гром среди ясного неба. Динамика боевых действий и масштабы привели к панике в России, удивили западный мир и стали серьезной пощечиной для Кремля и лично Владимира Путина. Киев официально не подтверждает, но и не опровергает проведение военной кампании, успехи которой не стесняется отмечать даже противник. Похоже, война входит в новую фазу, которая будет включать активные бои и на территории российского государства.

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов проанализировал операцию в Курской области, отметил ее выгоды и возможности для Украины, оценил влияние боев на возможные переговоры Киева и Москвы, объяснил, каким ударом стали события для Владимира Путина, рассказал, что ждет российские войска уже этой осенью, и сделал прогноз о дальнейшем развитии ситуации на Курщине.

Военные подразделения, техника которых помечена опознавательным знаком "треугольник", совершили прорыв на территорию Курской области. Российские источники утверждают, что им удалось достичь значительного продвижения вглубь региона. Как вы оцениваете события? Какие можно сделать первые выводы?

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На мой взгляд, перед военными, которые действуют в Курской области, стоит задача, направленная на растягивание резервов Российской Федерации. Мы знаем, что сейчас у россиян свободных резервов нет. Когда я говорю о резервах, то подразумеваю отсутствие у них боеспособных частей, а не личного состава – речь не идет о военнослужащих, которых набирают их военкоматы численностью около 30 тысяч человек в месяц. Резерв – это полк, бригада или дивизия, которая сидит на втором эшелоне вдали от фронта и готовится к выполнению определенных задач. И такой резерв у противника сегодня отсутствует.

Если говорить с военной точки зрения, операция в Курской области – очень неплохой для нас ход. В дальнейшем следует ждать интересных событий, ведь россияне уже начали снимать части подразделений с линии фронта, а затыкать образовавшуюся дыру им будет нечем.

Что касается политического аспекта, мы и вовсе получили огромный плюс. Потому что ситуация на Курщине – это политическая катастрофа для Путина. Большую часть новейшей истории Российской Федерации, с момента ее основания, Путин был ее лидером, вождем. А теперь, впервые со времен Второй мировой войны, иностранная армия удерживает часть территории России.

Катастрофа для Путина состоит в том, что так называемая вторая армия мира (как говорят в России, в мире уже давно убедились, что она лишь вторая по силе армия в Украине) не может контролировать даже кусочек своей территории. И я не представляю, как Путин будет объяснять случившееся гражданам РФ, которые уже спрашивают у властей, где армия, и почему они вынуждены стать беженцами.

Бои в Курской области - политическая катастрофа для Путина, считает Олег Жданов / Скриншот YouTube

В сложившейся ситуации Россия не обойдется без снятия войск с горячих направлений в Украине. Никто не хочет пополнять ее ряды ни в рамках программы "приведи друга – получи 100 тысяч рублей", ни за выплаты в размере 2 миллионов рублей (более 20 тысяч долларов). Очередей в военкоматы нет, поэтому они ловят будущих новобранцев.

Кремль ведет набор наемников в 21 стране мира, но и здесь без проблем не обошлось. Было уже как минимум три международных скандала, связанных с вербовкой иностранцев. К примеру, Никарагуа требовала вернуть своих граждан обратно, а Шри-Ланка отправляла делегацию в Россию и просила компенсацию за убитых. Был скандал и с индийцами – премьер Индии Моди топнул ногой, и все они сразу же поехали домой. Теперь Москва платит Нью-Дели компенсацию за убитых на войне в Украине индийцев.

В Суджанском районе расположено несколько стратегических объектов. Там находятся газоизмерительная станция "Суджа", путем которой газ идет в Европу, железная дорога "Льгов-Белгород", которая используется для снабжения войск РФ на севере Харьковщины, и подстанция на 330 киловольт. Далее, в Курчатове, расположена и Курская атомная электростанция. В чем особенность всех этих объектов? Что грозит России, если она потеряет контроль хотя бы над одним из них?

Газоизмерительная станция "Суджа" – последняя нитка Европы, по которой европейские страны получают газ. В принципе, после декабря этого года она нам будет не нужна, поскольку заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу. Мы пропустим газ через трубу в рамках действующих договоренностей, получим свою газовую долю реверсом через Словакию, а дальше эта история нас больше не интересует.

Сложно сказать, как отреагирует Европа в случае потери Россией контроля над "Суджей", но для Газпрома это удар ниже пояса. Потому что тогда уже Украина будет крутить вентель и определять объемы поставок газа.

Что касается железной дороги "Льгов-Белгород", то если россияне перестанут ее контролировать, то им придется строить объездные маршруты передвижения. Потому что на этой ветке строилась вся логистика группировки Север, которая снабжает российские войска в Курской, Брянской и Белгородской областях. Потенциальное перерезание железной дороги приведет к тому, что часть группы войск на приграничье с Украиной останется без обеспечения. Пострадает, в первую очередь, харьковская группировка противника, а логистику придется тянуть уже через Воронеж.

Очень интересный объект – подстанция 330 кВ. Ее строили для синхронизации энергетических систем Украины и России. В годы, когда государства были в дружеских отношениях. Подстанция примечательна тем, что она снабжает Белгород и половину Белгородской области. Если украинцы возьмут ее под контроль, то смогут устроить маленький блэкаут.

Потеря контроля над газометрической станцией "Суджа" станет для Газпрома ударом ниже пояса - Жданов / Открытые источники

Курскую АЭС, я считаю, нам трогать не нужно, чтобы Украину потом не обвиняли в ядерном шантаже и не пытались поставить в этом вопросе в один ряд с Россией.

Комментируя события в Курской области, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что реальные переговоры с Россией можно будет вести только в том случае, если Москва поймет: война идет не по ее плану. Как могут повлиять на переговорную позицию Кремля такие события, как в Курской области?

События в Курской области сейчас никак не повлияют на переговорную позицию Кремля. Ситуация может оказать влияние на обстановку на линии фронта в Украине в плане российской перегруппировки войск, предусматривающей переброску сил на другие направления. В таком случае на некоторых оперативных направлениях нам станет чуть легче дышать. А дальше украинская армия может ускорить максимальное истощение противника.

Единственное, что может повлиять на переговорную позицию Москвы – разгром ее армии на поле боя. Причем достаточно разгромить даже не все войска, а подразделения хотя бы на одном направлении.

Мне сложно сказать, что подразумевал Подоляк, когда говорил о возможности переговоров. Потому как тот же Шойгу во время визита в Иран повторил риторику Путина в адрес Украины, которая заключается в требованиях вывода войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, снятии санкций с РФ, гарантиях невступления Украины в НАТО и признании "принадлежности" России оккупированных украинских территорий. Именно так Москва видит условия начала переговоров с Киевом.

Только разгром на поле боя, который будет сопровождаться колоннами пленных, бегством российских войск и обвалом фронта на одном оперативном направлении может заставить Путина согласиться на переговоры на основе хотя бы каких-то компромиссов.

Вы сказали, что ситуация в Курской области – катастрофа для Путина. А чем может ответить Россия? Способна ли Москва использовать события в Курской области как повод для объявления полномасштабной мобилизации, или даже применения ядерного оружия?

По факту Путин, согласно тому, что прописано в Конституции РФ, уже обязан применить все силы и средства для восстановления территориальной целостности и суверенитета своего государства. Конституция напрямую этого от него требует. Но Путин, судя по его поведению на совещании с правительством и силовиками, когда он не мог справиться со своими руками и заметно нервничал, к такому шагу не готов.

В стане противника крики и паника. Хаос. Российские власти пока ничего не могут поделать с этой ситуацией, ведь такого никогда не было. Чем отвечать – не знают. И то, что Путин не схватился за ядерную дубину – это очень показательно. Он в отчаянии и не знает, что делать дальше.

Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но я думаю, что если Путин схватится за ядерную дубину, пойдут уже настоящие санкции. Которые, как мне кажется, поддержат уже и Индия с Китаем. Потому что никто не захочет видеть последствия применения ядерного удара в центре Европы.

Путин ни при каких обстоятельствах не решится объявить мобилизацию в России - Жданов / Соцсети

Масштабной мобилизации в России все-таки не будет?

Поезд ушел. Путин прекрасно знает, что еще одна волна мобилизации, даже не всеобщей, а частичной, с призывом 100-200 тысяч человек, станет для него политической смертью, приговором. Осенняя мобилизация 2022 года уже приводила к рекордному падению рейтинга Путина за все годы пребывания у власти. И сегодня у него не самый лучший рейтинг, потому мобилизация равноценна выстрелу в голову.

В сложившейся ситуации Путин ни при каких обстоятельствах не решится на мобилизацию.

Чтобы понять врага, нужно мыслить, как он. По идее, Путин мог бы продемонстрировать самые твердые намерения, закрепленные лозунгом "Вставай, страна огромная!". Тогда должны были бы собраться все силовики вместе с Патрушевым, как советником по безопасности президента, а Путин – выйти и сказать: у нас угроза территориальной целостности страны. Приказываю развернуть стратегические и нестратегические ядерные силы, привести в боевую готовность головные части, начать ввод координат целей в головные части ракет и бомб, а в стране объявить всеобщую мобилизацию. Вставай, страна огромная – на нас напали.

Но раз такого не произошло, тогда дела у Путина очень плохи.

На экстренном заседании Совбеза мы и вовсе увидели, что пришли даже не все силовики. Руководители Следственного комитета и Росгвардии отсутствовали. Примечательный момент, учитывая, что СК РФ открыл уголовное дело по факту вторжения иностранных войск на российскую территорию, а Росгвардия является силовым инструментом президента. Все дело в том, что СК и Росгвардия больше подконтрольны Патрушеву, а не Путину. Причем Патрушев формально уже не входит в Совбез и обойму силовиков, а остается лишь советником Путина по вопросам безопасности.

Патрушев наверняка сохраняет неформальное влияние на силовиков.

Конечно. И ситуация на Совбезе показала, что в рядах силовиков присутствует раскол.

В российских пабликах обвиняют в провалах своей армии в Курской области главу Генштаба Герасимова. Как вы думаете, каковы будут последствия всей этой истории для Герасимова и министра обороны Белоусова?

Последствий для Белоусова не будет. Один из российских блогеров уже успел его похвалить за то, что министр обороны поправил сообщение Минобороны и признал факт вторжения иностранных войск в Россию. Белоусов ведь только назначен, у него карт-бланш.

Военная операция в Курской области может обернуться последствиями для начальника Генштаба РФ Герасимова - Жданов / Википедия

Прямая креатура Путина.

Да, креатура Путина. К тому же у него "пакет №1" – сваливай все на своего предшественника. Поэтому Белоусова никто не тронет.

А вот для Герасимова последствия возможны.

Здесь показательной является информация о том, что заместитель командующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев, который возглавляет тактическое направление "Курск", еще две недели назад докладывал Герасимову, что есть угроза вторжения в Курскую область. Герасимов в ответ призвал Абачева "не разгонять панику" и "не вестись на дезинформацию противника", и забрал из Курской области часть войск на Харьковское направление. И именно Герасимова во всей этой истории уже пытаются назначить козлом отпущения.

А кого бы могли назначить новым главой Генштаба вместо Герасимова?

Интересный вопрос, сложно сказать, кто сегодня мог бы стать новым главой Генштаба. Все "великие полководцы" со звездой героя России на груди облажались. Любимец Путина среди всех командующих округов – Дворников – который руководил Южным военным округом, облажался и был уволен. Любимец Путина по Сирии Суровикин – тоже. Хотя говорят, что Суровикина отозвали из ссылки в Сирии и он уже в Москве…

Можем ли мы сегодня прогнозировать, чем закончатся события в Курской области?

Я думаю, что события в Курской области – это надолго. Возможно, даже до конца войны.

Это будет серая зона?

Нет, Курская область станет зоной активных боевых действий. Оттуда кровь из носу нельзя уходить, потому что присутствие на российской территории нам на пользу. Россия же будет всеми силами стараться выбить наши войска со своей территории. Пойдут разрушения, ведь россияне не умеют по-другому вести войну, кроме как молотить огненным валом, используя тактику выжженной земли. А мы будем показывать, как россияне разрушают свои же населенные пункты, уничтожая инфраструктуру Курской области.

Что происходит в Курской области - карта боевых действий / DeepState

Кроме того, было бы неплохо, если бы наши войска зашли, например, в Курскую и Брянскую области узкой полосой на 25-30 километров. Чтобы немного расширить продвижение, ведь чем больше удастся взять кусок, тем лучше. И сохранить контроль над этими территориями до конца войны, чтобы они стали разменной монетой в переговорном процессе, который начнется тогда, когда Россия будет готова сесть за стол переговоров на наших условиях.

Тяжело будет удерживать позиции в Курской области, если россияне станут за них воевать так, как они привыкли это делать.

Действительно, территории будет тяжело удерживать. Однако российская армия – не резиновая. И прогноз Буданова о том, что наступление противника продлится еще полтора-два месяца, правильный. Россияне ведь сжигают свой личный состав, не считаясь с потерями.

Говорил с нашими военными, ситуация следующая: российские войска 2-3 дня атакуют, а когда уровень укомплектованности их подразделений падает до показателя 30-50% – военные теряют свою боеспособность и становятся просто толпой вооруженных людей – командование проводит изменения. Тогда их отводят во второй эшелон, и за счет того же второго эшелона доукомплектовывают. Могут также расформировывать и перетасовывать подразделения. И вот спустя 2-3 дня, когда военные отдохнули, а в подразделения набрали людей, их опять бросают на передовую.

Россияне пополняют свои подразделения, но, как говорят наши военные и пленные, новобранцы учатся в лагере максимум две недели. Это даже не курс молодого бойца, а лишь учебная стрельба с автомата, получение формы и в бой. Качество российских бойцов снижается. Нельзя в бесконечном режиме набирать личный состав и так же без конца ходить в атаку.

Операция в Курской области будет расширяться - Жданов / Главред

Таким образом, возможен сценарий, при котором украинская армия будет удерживать районы Курской области, а потом Киев предложит вернуть их России взамен на освобождение территорий Украины?

Вполне возможно. К тому же, судя по западным и украинским прогнозам, уже этой осенью российская армия начнет заканчиваться.

Наступление в Курской области все-таки может расшириться?

Да, я думаю, что наступление в Курской области может расшириться, так называемые российские военкоры уже вовсю об этом трезвонят. С военной точки зрения, чем шире полоса наступления (не глубже, а именно шире), тем легче ее будет удерживать, потому что вся логистика тогда будет идти с нашей территории. Близость плеча подвоза обеспечивает хорошую боеспособность частей, поэтому для нас такой вариант был бы оптимальным.

Как это работает – видим на российском примере с Купянским направлением, где мы ничего не можем сделать с противником, потому что у него в 7 километрах от границы город Валуйки Белгородской области – основная база, и рядом оккупированная Луганская область, которая нашпигована боеприпасами, запчастями, резервом и полностью граничит с Россией.

В целом, я думаю, что расширение операции в Курской области все-таки будет. Текущие события – не апофеоз этой операции, а только начало. Лишь один из этапов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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