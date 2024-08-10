Въезд в Пороз срочно закрыли: ВСУ, вероятно, зашли в село на Белгородщине

Расстояние от Порозовского сельского клуба, на фоне которого военные сняли видео, до ближайшей точки границы с Украиной - до 3 километров, отметили в VoxCheck.

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Военные сняли видео на фоне Порозовского сельского клуба / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот карты

Силы обороны Украины, вероятно, зашли в село Пороз в Белгородской области РФ. Въезд в село закрыт якобы в рамках объявленного режима "контртеррористической операции" (КТО). Об этом сообщило Суспільне совместно с аналитиками VoxCheck и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В субботу, 10 августа, в Сети появилось видео, на котором якобы украинские военные утверждают, что находятся в российском селе Пороз. На записи военный представляется бойцом 252 батальона.

"Желаю здоровья, батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине!" - сказал один из пяти мужчин в военной форме, которые стоят у здания с табличкой "Порозовский сельский клуб" и держат флаг 252-го батальона и грузинский флаг. видео дня

Как отметили аналитики, расстояние от этого клуба до ближайшей точки границы с Украиной - до 3 километров. Точная дата съемки - неизвестна. Также неизвестно, был ли это рейд или расширение операции на российской территории.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации в Пороге разбираются силовые структуры страны-агрессора РФ.Он утверждает, что "поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, только что выехавшие жители говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали".

По словам белгородского губернатора, в рамках объявленного в регионе режима КТО въезд в Пороз закрыт. Гладков наивно надеется, что ситуация нормализуется до конца дня.

Смотрите видео, где якобы военные ВСУ находятся в Пороге:

Бои в Курской области РФ - что известно

Как сообщал Главред, в приграничных районах Курской области пятый день продолжаются бои. За эти дни украинские силы якобы захватили больше российских земель, чем ВСУ за все контрнаступление 2023 года.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

До сих пор представители власти и военные открыто не подтверждали причастность Украины к операции в Курской области. Однако 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

Российский диктатор Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В то же время Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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