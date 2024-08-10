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Беларусь стягивает войска к границам Украины: в СНБО ответили на угрозы Лукашенко

Юрий Берендий
10 августа 2024, 15:03
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Белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез" из-за якобы провокации со стороны Украины.
Беларусь стягивает войска к границам Украины: в СНБО ответили на угрозы Лукашенко
Беларусь перебрасывает ОТРК "Искандер" и РСЗО "Полонез" к границе с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Беларусь по указанию самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко перебрасывает на границу с Украиной, а именно на Гомельское и Мозырское направление ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Об этом пишет белорусское государственное издание Belta со ссылкой на министра обороны РБ Виктора Хренина.

"Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на осуществление маршей в назначенные районы", - заявил он.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне обвинения Украины в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси дронами.

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Как отреагировали в Украине

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отреагировал на действия и заявления белорусской стороны. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, перемещение оружия из Беларуси к границе с Украиной является попыткой помочь российскому диктатору Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление.

"Впрочем, мне кажется, что Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций", - отметил он.

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Обострение на границе с Белоруссией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси и пригрозил украинцам "ответом".

До этого, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что крах России в войне против Украины может повлиять на все страны СНГ.

Ранее Лукашенко предупреждал о жестком ответе, считая, что Украина готовится к обострению на границе.

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