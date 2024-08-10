Ищут подразделения ВСУ: оккупанты готовятся к штурму в Волчанске - ОТГ 'Харьков'

В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения.

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Оккупанты готовятся к штурму в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

По их словам, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", - говорится в сообщении. видео дня

Также отмечается, что на направлении Казачья Лопань - Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ.

"В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага", - подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои в Волчанске - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих намерений захватить Волчанск в Харьковской области. Оккупанты провели ротацию в районе города. В частности, перебросили новое подразделение из Луганской области.

В пресс-службе оперативно-тактической группировки "Харьков" уже сообщали, что во время одиночного перемещения россияне также пытаются накопить личный состав в подвальных помещениях, чтобы наступать на позиции украинских защитников.

Кроме того, ранее, бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов или будут доукомплектовывать, или выведут из района боевых действий, поскольку они потеряли боеспособность.

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