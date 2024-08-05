Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление

Самолеты F-16 помогут наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям, что немаловажно для ситуации в Харьковской области, сказал Виталий Саранцев.

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Самолеты F-16 помогут бить врага в Харьковской области - ОТГ "Харьков" / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Офис президента

Применение истребителей F-16 положительно скажется на ситуации на всех участках фронта войны с оккупантами России и, особенно, на сложнейших направлениях. В том числе, и в Харьковской области. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Силы обороны получат более серьезную поддержку в воздухе, а применение самолетов в целом усилит украинскую армию на поле боя.

"Если брать в целом, то, конечно, это очень сильный и положительный эффекты для всей линии фронта и особенно на самых сложных участках. Потому что любое усиление наших войск, любое усиление вооружением, техникой, особенно техникой с новейшими средствами поражения - это чрезвычайно положительно. И это повышает боевой дух военнослужащих, которые знают, что их рядом не только поддержит побратим, артиллерия, а будет уже более серьезная и более сильная поддержка с воздуха", - считает Саранцев.

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Кроме того, он добавил, что F-16 "конечно, сыграют свою роль" и в противостоянии оккупантам в Харьковской области.

"Харьковщина очень сильно страдала от обстрелов противника, которые он осуществлял с территории Белгородской области, преимущественно из ЗРК С-300. Это средство позволяет вести огонь как по воздушным целям, так и по наземным... И когда было предоставлено разрешение на использование оружия партнеров именно по этим целям, несколько пусковых установок было уничтожено на Белгородщине и это позволило стабилизировать ситуацию. И сейчас враг это вооружение почти не применяет по нашей территории", - подчеркнул Виталий Саранцев.

Истребители F-16 прибыли в Украину – главные новости по теме:

Первые F-16 уже в Украине, сообщило в конце июля американское агентство Bloomberg. Впрочем, на тот момент ни журналисты, ни официальный Киев не приводили каких-либо деталей.

Первые 10 истребителей F-16 уже в Украине, написали журналисты The Economist. Согласно их прогнозам, до 2024 года количество самолетов на балансе Воздушных сил ВСУ должно достичь показателя 20 единиц.

В День Воздушных сил Украины власти, 4 августа, официальный Киев подтвердил, что F-16 уже прибыли. Состоялась презентация истребителей, в рамках которой президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи будут выполнять боевые самолеты.

Кратко об F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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