УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

Мария Николишин
8 августа 2024, 16:55
108
Оккупанты стали меньше применять авиационную компоненту, а за вчерашний день авиаудары не наносили вовсе, говорит Саранцев.
Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются
Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск / коллаж: Главред, фото: flickr

Армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих намерений захватить Волчанск в Харьковской области. Оккупанты провели ротацию в районе города. В частности, перебросили новое подразделение из Луганской области. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас захватчики пытаются расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться по флангам, но тактика оккупационных войск особо не изменилась.

"Единственное изменилось то, что они начали меньше применять авиационную компоненту. К примеру, за вчерашний день авиаударов не наносили", - подчеркнул спикер ОТУ.

видео дня

Саранцев связал уменьшение количества авиаударов в районе Волчанска с тем, что ранее Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории аэродрома "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там были уничтожены склады с боеприпасами и инфраструктура.

"Мы связываем это с появлением F-16 в украинском небе, с заявлениями президента по усилению ПВО на Харьковщине. Также это может быть связано с тем, что противник авиационную компоненту задействует на том направлении, которое для него сейчас более важно. То есть это Покровское направление, Донецкая область", - добавил военный.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Бои на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска усиливают боевые посты и личный состав на Харьковщине, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Волчанске.

Также сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком, говорит Юрий Федоренко.

Кирилл Буданов заявлял, что войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов - лишь вопрос времени.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область Волчанск
Реклама

Главное за день

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:30 Синоптик
"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

18:12 Украина
Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 5158

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Появилась первая реакция США на бои в Курской области 3045

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2261

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Атака на Курск не рейд, это довольно серьезно 1435

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезно

Последние новости

18:47

Виктор Бронюк из группы ТиК уволился из ВСУ - что случилось

18:30

В трех регионах будут очень сильные ливни: синоптик предупредила об опасности

18:28

4 лучших способа, как отмыть бутылку для воды: игнорирование правил может ударить по здоровьюВидео

18:12

Мог быть захвачен стратегический объект: СМИ раскрыли подробности боев под Курском

18:12

"Умеют удивлять": ВСУ приняли новую стратегию из-за событий в Курске - Reuters

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
17:53

Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

17:38

Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

Реклама
17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

Реклама
15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

Реклама
12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять