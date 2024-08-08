Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

Оккупанты стали меньше применять авиационную компоненту, а за вчерашний день авиаудары не наносили вовсе, говорит Саранцев.

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Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск / коллаж: Главред, фото: flickr

Армия страны-агрессора РФ не отказывается от своих намерений захватить Волчанск в Харьковской области. Оккупанты провели ротацию в районе города. В частности, перебросили новое подразделение из Луганской области. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас захватчики пытаются расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться по флангам, но тактика оккупационных войск особо не изменилась.

"Единственное изменилось то, что они начали меньше применять авиационную компоненту. К примеру, за вчерашний день авиаударов не наносили", - подчеркнул спикер ОТУ. видео дня

Саранцев связал уменьшение количества авиаударов в районе Волчанска с тем, что ранее Силы обороны Украины нанесли успешные удары по территории аэродрома "Морозовск" в Ростовской области РФ. Там были уничтожены склады с боеприпасами и инфраструктура.

"Мы связываем это с появлением F-16 в украинском небе, с заявлениями президента по усилению ПВО на Харьковщине. Также это может быть связано с тем, что противник авиационную компоненту задействует на том направлении, которое для него сейчас более важно. То есть это Покровское направление, Донецкая область", - добавил военный.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава. На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Бои на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска усиливают боевые посты и личный состав на Харьковщине, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Волчанске.

Также сложной остается ситуация на отрезке Стрелечья-Липцы и в Глубоком, говорит Юрий Федоренко.

Кирилл Буданов заявлял, что войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов - лишь вопрос времени.

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