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РФ готовит новое наступление, ситуация усложняется: в ВСУ рассказали о боях на Харьковщине

Руслана Заклинская
3 августа 2024, 18:10
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Россия перебрасывает дополнительные силы из Луганской области на Харьковщину, усиливает боевые посты и средства связи, сообщил представитель ОТГ "Харьков".
РФ готовит новое наступление, ситуация усложняется: в ВСУ рассказали о боях на Харьковщине
На Харьковщине обострились бои / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска усиливают боевые посты и личный состав на Харьковщине, что свидетельствует о подготовке к наступательным действиям. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Волчанске. Об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"В районе населенного пункта Сотницкий Казачок противник на своей территории усиливает боевые посты, средства связи, системы управления. Так же осуществляет усиление личного состава на Волчанском направлении. Вблизи населенного пункта Старица уже начато перемещение противника из Луганской области", - отметил Саранцев.

По его словам, российские оккупанты могут искать бреши в украинской обороне вдоль всей линии соприкосновения. РФ не отказалась от своих планов и продолжает наступление как в Харьков, так и через Волчанск в тыл украинским защитникам на Купянском направлении.

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"Поэтому мы конечно должны быть готовы к любому развитию событий. Противник будет пытаться искать бреши в нашей обороне", - добавил спикер.

Саранцев отметил, что вблизи Волчанска на Харьковском направлении россияне сосредоточили наибольшие усилия. Там продолжаются самые интенсивные бои.

"Здесь в течение последних дней враг сконцентрировал больше всего усилий, проводит ротацию личного состава, привлекает дополнительный личный состав для возможных штурмовых действий в будущем. Также ухудшилась обстановка в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Там противник так же пытался штурмовать позиции Сил обороны. Ему были нанесены потери и сейчас он отступает", - сообщил он.

Также Саранцев рассказал, что оккупанты проводят штурмовые действия в центральной и северной части Волчанска.

"Атакует кое-где в лоб, людей не жалеет. Враг перемещается в одиночку или маленькими группами, концентрируются в одном месте и уже после артподготовки или авиаудара штурмуют наши позиции", - сказал спикер.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Война в Украине - последние новости о ситуации на фронте

Напомним, ВСУ нанесли удар по российским позициям вблизи Сотницкого Казачка. Армия РФ пытается расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области, перемещая личный состав и используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из Шебекино.

В Минобороны Великобритании сообщили, что за последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте, хотя в июле среднесуточные потери уменьшились с более 1262 до 1140 человек. Несмотря на это, последние три месяца были самыми катастрофическими для российских оккупантов с февраля 2022 года.

Как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что войска агрессора России пытались создать на севере Харьковской области так называемую буферную зону, однако их планы провалились. Освобождение захваченных районов - лишь вопрос времени.

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