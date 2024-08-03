Войска РФ вплотную подошли к Торецку: в DeepState раскрыли детали

Российские оккупационные войска достигли тактических успехов на Торецком направлении и могут попытаться развивать свое продвижение, считают аналитики

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У оккупантов есть успехи в направлении Торецка / Коллаж: Главред, фото: DeepState

Оккупанты агрессора России вплотную подошли к Торецку. Враг зафиксирован в селе Зализное, которое в 100 метрах от города.

Как сообщают аналитики DeepState, линия соприкосновения уточняется. Однако россияне уже могут пробовать заходить в Торецк.

В частности, противник зафиксирован в селе Зализное. На этом участке по вражеским силам уже работает батальон беспилотных систем VORON

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"Линия боевого столкновения уточняется, но враг однозначно имеет тактические успехи и уже может пробовать заходить в Торецк", - подчеркнули в DeepState.

Враг зафиксирован в Зализном, он может попытаться заходить в Торецк / DeepState

Битва за Торецк – что об этом известно:

Оккупанты пытаются создать условия для окружения бойцов ВСУ под Торецком, считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, враг наступает на Торецк с запада через Зализное и Пивничное, а также с юга через Нью-Йорк. Может возникнуть ситуация, в рамках которой украинским войскам нужно будет отойти со своих позиций.

Битва за Торецк – вопрос времени, считают в DeepState. Бои идут на подступах к Торецку. Риски окружения украинских войск действительно могут возникнуть.

ВСУ сдерживают наступление оккупантов на Торецк и держат город под своим контролем, сказали в Торецкой военной администрации. Украинские войска работают над тем, чтобы сбить наступательный импульс врага.

Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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